Как заставить спатифиллум цвести круглый год - лучшее место, освещение и простые советы

Спатифиллум может долго не цвести, даже если выглядит здоровым, и главная причина почти всегда в выборе места. Достаточно изменить освещение, чтобы растение быстро восстановилось и снова выпустило цветы.

Новини.LIVE объясняет, где держать спатифиллум, чтобы обеспечить ему длительное и регулярное цветение в течение года.

Лучшее место для спатифиллума

Главная причина отсутствия цветения — недостаток света. Спатифиллум нуждается в ярком, но непрямом освещении, поэтому идеальное место — восточное окно. Здесь свет мягкий и равномерный, а растение не перегревается. На южной стороне вазон стоит держать дальше от солнца или использовать легкую штору.

Почему свет так важен

При слабом освещении растение наращивает зеленую массу, но основательных сил на цветение не хватает. Избыток солнца тоже вреден: листья желтеют или темнеют, а цветы приобретают зеленый оттенок. Правильное освещение запускает формирование цветов и стабильное цветение в течение года.

Полив и уход, поддерживающие цветение

Спатифиллум не любит пересыхания и застоя воды. Поливайте тогда, когда верхний слой почвы подсох, а лишнюю воду сливайте. Для подкормки подойдут натуральные средства — например, отвар луковой шелухи, который стимулирует рост и способствует закладке бутонов.

Простое решение для постоянного цветения

Если спатифиллум давно не цвел, чаще всего достаточно лишь переставить его в более светлое место. При правильном освещении растение оживает, формирует новые листья и начинает выпускать белые соцветия в течение нескольких недель.

