Почему нельзя вносить золу под картофель - последствия для урожая и безопасные замены

Урожай картофеля в корзине. Фото: Freepik

Зола полезна для большинства культур, но картофель ее категорически не переносит во время посадки. Именно она делает почву щелочной, из-за чего клубни мельчают и поражаются паршой уже в первый сезон.

Новини.LIVE рассказывает, почему зола вредит картофелю, как она влияет на качество клубней и чем лучше заменить эту подкормку во время посадки.

Почему зола вредит картофелю

Зола ощелачивает почву, а картофель нуждается в слегка подкисленной среде. В щелочной почве клубни поражаются паршой, покрываются язвами и формируются мелкими. Это основная причина, почему золу не сыплют в лунки.

Как зола влияет на другие подкормки

Зола нейтрализует действие азотных удобрений. Если внести ее вместе с перегноем или компостом, органическая подкормка просто "не сработает". В результате картофель получает меньше питания и дает более слабый урожай. Кроме того, нарушение баланса азота задерживает рост ботвы и ослабляет корневую систему, что сразу сказывается на размере будущих клубней.

Когда золу все же можно использовать

Золу не добавляют в лунки, но ее допускается применять по поверхности. Легкое присыпание кустов сверху может временно отпугивать вредителей, не меняя кислотность почвы возле клубней. Использовать ее стоит осторожно и лишь точечно, чтобы не нарушить естественный баланс почвы вокруг картофельных кустов.

Чем заменить золу во время посадки

Перед посадкой лучше дать картофелю:

перегной или компост — для структуры и питания;

минимальные дозы минеральных удобрений при необходимости.

Такие добавки не меняют кислотность почвы и не провоцируют болезни, поэтому клубни растут ровными, крупными и хорошо хранятся.

