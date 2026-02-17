Які сорти картоплі посадити на городі для рясного врожаю — поради дачникам

Збір врожаю картоплі. Фото: Pinterest

Ще зовсім трохи і українські дачники відкриють новий городній сезон. Звичайно, головний овоч на городі — картопля. Перед посадкою важливо обрати найкращий сорт, який би був стійкий до посух, перепадів температур, шкідників, а на додачу радував рясним врожаєм. На щастя, такі сорти бульби дійсно існують.

Новини.LIVE розповідає, які сорти картоплі за будь-якої погоди сформують міцні кущі та подарують щедрий врожай великих бульб.

Чотири сорти картоплі, які здивують врожаєм та розміром

"Скарб"

Цей сорт відповідає своїй назві. Він легко переносить холодну, вологу весну та затяжну літню спеку. Демонструє гарні результати навіть на важких або виснажених ґрунтах. "Скарб" формує великі, щільні бульби із привабливою золотистою шкіркою. Врожай добре зберігається і не втрачає смакових якостей.

"Рів'єра"

Картопля цього сорту надзвичайно швидко формує бульби та достигає, при цьому не боїться нестачі сонця та прохолодних ночей. Тому сорт ідеально підходить для регіонів із коротким літом. Картоплини мають подовжену форму, приємний смак і підходять для різних страв — від смаження до варіння.

"Арізона"

Сучасний сорт, який підходить навіть для початківців. Створений для регіонів із мінливим кліматом. Він добре переносить як надмірну вологість ґрунту, так і тривалу посуху. Навіть на бідних ґрунтах урожайність залишається високою, а кущі рідко хворіють. "Арізона" відома великими, рівними бульбами з соковитою жовтою м'якоттю.

"Дездемона"

Цей сорт однаково добре родить у дощові та посушливі роки. Його сильна коренева система допомагає накопичувати вологу й переживати тривалі періоди без дощу. Бульби виростають великими, рівними та привабливими. Картопля має ніжну текстуру, тому ідеально підходить для пюре та запікання.

