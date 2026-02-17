Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Картопля "засипле" врожаєм — які сорти ростуть за будь-яких умов

Картопля "засипле" врожаєм — які сорти ростуть за будь-яких умов

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 03:13
Які сорти картоплі посадити на городі для рясного врожаю — поради дачникам
Збір врожаю картоплі. Фото: Pinterest

Ще зовсім трохи і українські дачники відкриють новий городній сезон. Звичайно, головний овоч на городі — картопля. Перед посадкою важливо обрати найкращий сорт, який би був стійкий до посух, перепадів температур, шкідників, а на додачу радував рясним врожаєм. На щастя, такі сорти бульби дійсно існують.

Новини.LIVE розповідає, які сорти картоплі за будь-якої погоди сформують міцні кущі та подарують щедрий врожай великих бульб.

Реклама
Читайте також:

Чотири сорти картоплі, які здивують врожаєм та розміром

  • "Скарб" 

Цей сорт відповідає своїй назві. Він легко переносить холодну, вологу весну та затяжну літню спеку. Демонструє гарні результати навіть на важких або виснажених ґрунтах. "Скарб" формує великі, щільні бульби із привабливою золотистою шкіркою. Врожай добре зберігається і не втрачає смакових якостей.

  • "Рів'єра" 

Картопля цього сорту надзвичайно швидко формує бульби та достигає, при цьому не боїться нестачі сонця та прохолодних ночей. Тому сорт ідеально підходить для регіонів із коротким літом. Картоплини мають подовжену форму, приємний смак і підходять для різних страв — від смаження до варіння.

  • "Арізона" 

Сучасний сорт, який підходить навіть для початківців. Створений для регіонів із мінливим кліматом. Він добре переносить як надмірну вологість ґрунту, так і тривалу посуху. Навіть на бідних ґрунтах урожайність залишається високою, а кущі рідко хворіють. "Арізона" відома великими, рівними бульбами з соковитою жовтою м'якоттю.

  • "Дездемона"

Цей сорт однаково добре родить у дощові та посушливі роки. Його сильна коренева система допомагає накопичувати вологу й переживати тривалі періоди без дощу. Бульби виростають великими, рівними та привабливими. Картопля має ніжну текстуру, тому ідеально підходить для пюре та запікання.

Раніше ми розповідали, через яке популярне підживлення картопля виростає дрібною.

Також ми ділились з вами хитрим лайфхаком, як посадити картоплю, щоб вродила вдвічі більше.

овочі поради город картопля сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації