Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Картопля родить у рази більше — незвичний спосіб посадки

Картопля родить у рази більше — незвичний спосіб посадки

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:10
Як посадити картоплю для максимального врожаю - працюючий метод для будь-якого ґрунту
Людина садить картоплю на городі. Фото: Freepik

Багато городників недоотримують врожай через неправильну глибину та спосіб посадки картоплі. Є простий метод, який забезпечує швидкі сходи, кращий розвиток бульб і дає значно більший урожай навіть на важкому або сирому ґрунті.

Новини.LIVE пояснює, як посадити картоплю для максимального врожаю.

Реклама
Читайте також:

У чому суть методу 

Польські агрономи пропонують висаджувати бульби не в глибокі ями, а у борозни всього 5-7 см. Замість щільного ґрунту їх присипають легким поживним міксом, що не утрамбовується. Такий підхід значно прискорює прогрів поверхні й дає картоплі ранній старт.

Чому поверхнева посадка дає більший урожай

Верхній шар землі швидко нагрівається і пропускає більше повітря, тому столони формуються активніше, а бульби ростуть рівними та чистими. Ґрунт зверху швидко просихає після дощу, знижуючи ризик гнилі та грибкових хвороб, що особливо важливо на важких суглинках.

Особливості посадки та догляду

Ґрунт бажано підготувати з осені, а навесні лише розпушити. Пророщені бульби розкладають через 30-35 см і накривають сумішшю з землі, компосту та золи. Після появи сходів обов’язково формують високий гребінь, щоб бульби не зеленіли.

Коли метод працює найкраще

  • У вологих регіонах із тривалою весною.
  • На важких суглинках і низинних ділянках.
  • Коли потрібно пришвидшити появу сходів.
  • Якщо важлива рівна форма та чистота бульб.

У посушливих степових зонах цей спосіб менш ефективний — там картоплі потрібна класична глибша посадка.

Ми вже писали про те, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

Раніше пояснювали те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.

Детальніше розповідали про те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.

врожай поради город картопля ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації