Як посадити картоплю для максимального врожаю - працюючий метод для будь-якого ґрунту

Багато городників недоотримують врожай через неправильну глибину та спосіб посадки картоплі. Є простий метод, який забезпечує швидкі сходи, кращий розвиток бульб і дає значно більший урожай навіть на важкому або сирому ґрунті.

Новини.LIVE пояснює, як посадити картоплю для максимального врожаю.

У чому суть методу

Польські агрономи пропонують висаджувати бульби не в глибокі ями, а у борозни всього 5-7 см. Замість щільного ґрунту їх присипають легким поживним міксом, що не утрамбовується. Такий підхід значно прискорює прогрів поверхні й дає картоплі ранній старт.

Чому поверхнева посадка дає більший урожай

Верхній шар землі швидко нагрівається і пропускає більше повітря, тому столони формуються активніше, а бульби ростуть рівними та чистими. Ґрунт зверху швидко просихає після дощу, знижуючи ризик гнилі та грибкових хвороб, що особливо важливо на важких суглинках.

Особливості посадки та догляду

Ґрунт бажано підготувати з осені, а навесні лише розпушити. Пророщені бульби розкладають через 30-35 см і накривають сумішшю з землі, компосту та золи. Після появи сходів обов’язково формують високий гребінь, щоб бульби не зеленіли.

Коли метод працює найкраще

У вологих регіонах із тривалою весною.

На важких суглинках і низинних ділянках.

Коли потрібно пришвидшити появу сходів.

Якщо важлива рівна форма та чистота бульб.

У посушливих степових зонах цей спосіб менш ефективний — там картоплі потрібна класична глибша посадка.

