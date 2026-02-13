Как посадить картофель для максимального урожая - работающий метод для любой почвы

Человек сажает картофель на огороде. Фото: Freepik

Многие огородники недополучают урожай из-за неправильной глубины и способа посадки картофеля. Есть простой метод, который обеспечивает быстрые всходы, лучшее развитие клубней и дает значительно больший урожай даже на тяжелой или сырой почве.

Новини.LIVE объясняет, как посадить картофель для максимального урожая.

В чем суть метода

Польские агрономы предлагают высаживать клубни не в глубокие ямы, а в борозды всего 5-7 см. Вместо плотного грунта их присыпают легким питательным миксом, который не утрамбовывается. Такой подход значительно ускоряет прогрев поверхности и дает картофелю ранний старт.

Почему поверхностная посадка дает больший урожай

Верхний слой земли быстро нагревается и пропускает больше воздуха, поэтому столоны формируются активнее, а клубни растут ровными и чистыми. Почва сверху быстро просыхает после дождя, снижая риск гнили и грибковых болезней, что особенно важно на тяжелых суглинках.

Особенности посадки и ухода за растением

Почву желательно подготовить с осени, а весной лишь разрыхлить. Пророщенные клубни раскладывают через 30-35 см и накрывают смесью из земли, компоста и золы. После появления всходов обязательно формируют высокий гребень, чтобы клубни не зеленели.

Когда метод работает лучше всего

Во влажных регионах с продолжительной весной.

На тяжелых суглинках и низинных участках.

Когда нужно ускорить появление всходов.

Если важна ровная форма и чистота клубней.

В засушливых степных зонах этот способ менее эффективен — там картофелю нужна классическая более глубокая посадка.

