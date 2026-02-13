Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Картофель родит в разы больше — необычный способ посадки

Картофель родит в разы больше — необычный способ посадки

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 17:10
Как посадить картофель для максимального урожая - работающий метод для любой почвы
Человек сажает картофель на огороде. Фото: Freepik

Многие огородники недополучают урожай из-за неправильной глубины и способа посадки картофеля. Есть простой метод, который обеспечивает быстрые всходы, лучшее развитие клубней и дает значительно больший урожай даже на тяжелой или сырой почве.

Новини.LIVE объясняет, как посадить картофель для максимального урожая.

Реклама
Читайте также:

В чем суть метода

Польские агрономы предлагают высаживать клубни не в глубокие ямы, а в борозды всего 5-7 см. Вместо плотного грунта их присыпают легким питательным миксом, который не утрамбовывается. Такой подход значительно ускоряет прогрев поверхности и дает картофелю ранний старт.

Почему поверхностная посадка дает больший урожай

Верхний слой земли быстро нагревается и пропускает больше воздуха, поэтому столоны формируются активнее, а клубни растут ровными и чистыми. Почва сверху быстро просыхает после дождя, снижая риск гнили и грибковых болезней, что особенно важно на тяжелых суглинках.

Особенности посадки и ухода за растением

Почву желательно подготовить с осени, а весной лишь разрыхлить. Пророщенные клубни раскладывают через 30-35 см и накрывают смесью из земли, компоста и золы. После появления всходов обязательно формируют высокий гребень, чтобы клубни не зеленели.

Когда метод работает лучше всего

  • Во влажных регионах с продолжительной весной.
  • На тяжелых суглинках и низинных участках.
  • Когда нужно ускорить появление всходов.
  • Если важна ровная форма и чистота клубней.

В засушливых степных зонах этот способ менее эффективен — там картофелю нужна классическая более глубокая посадка.

Мы уже писали о том, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.

Ранее объясняли то, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.

Подробнее рассказывали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

урожай советы огород картошка эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации