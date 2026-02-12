Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Картопляні шкірки для смородини — секрет рясного врожаю

Картопляні шкірки для смородини — секрет рясного врожаю

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 18:43
Як підживлювати смородину картопляними шкірками - простий спосіб для кращого врожаю
Урожай смородини в саду. Фото: Decorexpro

Картопляні шкірки — простий та природний спосіб підживити смородину й підсилити ріст кущів без дорогих добрив. Вони містять корисні речовини, що покращують налив ягід і підвищують врожайність уже в перший сезон.

Новини.LIVE пояснює, чому шкірки так корисні для смородини, як правильно їх застосовувати та коли очікувати помітний результат.

Реклама
Читайте також:

Чому шкірки корисні для смородини

Картопляні лушпайки містять крохмаль, калій, фосфор, магній і природні цукри — усе, що потрібно для наливу ягід. Вони допомагають смородині накопичувати цукор, формувати великі плоди та легше переносити періоди активного росту.

Переваги органічного підживлення

Під час розкладання шкірки покращують структуру ґрунту, залучають дощових черв’яків і активізують мікрофлору. Земля стає пухкішою, краще пропускає повітря та вологу. Таке підживлення діє м’яко й безпечно, не перевантажує ґрунт і не шкодить корінню.

Як правильно застосовувати

Лушпиння попередньо висушують і подрібнюють. Відступивши 30-50 см від центру куща, роблять борозенку 10-15 см глибиною, висипають жменю шкірок і засипають землею. Після цього ділянку добре поливають, щоб активувати розкладання та доступ поживних речовин до коренів.

Коли чекати ефекту

Найкращий результат спостерігається навесні та на початку літа. Уже протягом сезону кущі стають сильнішими, а під час плодоношення помітно зростає кількість та розмір ягід. Простий домашній залишок перетворюється на ефективне натуральне добриво.

Ми вже розповідали про те, як відсіяти порожні насінини й залишити лише якісні перед посівом.

Також раніше пояснювали те, яке підживлення внести під яблуню, щоб зав’язі не осипались навіть після морозів.

Детальніше ми розповідали про те, які сорти дині варто висадити, щоб отримати максимально солодкі плоди без зайвого догляду.

врожай поради картопля смородина підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації