Як підживлювати смородину картопляними шкірками - простий спосіб для кращого врожаю

Картопляні шкірки — простий та природний спосіб підживити смородину й підсилити ріст кущів без дорогих добрив. Вони містять корисні речовини, що покращують налив ягід і підвищують врожайність уже в перший сезон.

Новини.LIVE пояснює, чому шкірки так корисні для смородини, як правильно їх застосовувати та коли очікувати помітний результат.

Чому шкірки корисні для смородини

Картопляні лушпайки містять крохмаль, калій, фосфор, магній і природні цукри — усе, що потрібно для наливу ягід. Вони допомагають смородині накопичувати цукор, формувати великі плоди та легше переносити періоди активного росту.

Переваги органічного підживлення

Під час розкладання шкірки покращують структуру ґрунту, залучають дощових черв’яків і активізують мікрофлору. Земля стає пухкішою, краще пропускає повітря та вологу. Таке підживлення діє м’яко й безпечно, не перевантажує ґрунт і не шкодить корінню.

Як правильно застосовувати

Лушпиння попередньо висушують і подрібнюють. Відступивши 30-50 см від центру куща, роблять борозенку 10-15 см глибиною, висипають жменю шкірок і засипають землею. Після цього ділянку добре поливають, щоб активувати розкладання та доступ поживних речовин до коренів.

Коли чекати ефекту

Найкращий результат спостерігається навесні та на початку літа. Уже протягом сезону кущі стають сильнішими, а під час плодоношення помітно зростає кількість та розмір ягід. Простий домашній залишок перетворюється на ефективне натуральне добриво.

