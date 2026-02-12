Видео
Главная Дом и огород Картофельные корки для смородины — секрет обильного урожая

Картофельные корки для смородины — секрет обильного урожая

Дата публикации 12 февраля 2026 18:43
Как подкармливать смородину картофельными кожурами - простой способ для лучшего урожая
Урожай смородины в саду. Фото: Decorexpro

Картофельные корки — простой и естественный способ подкормить смородину и усилить рост кустов без дорогих удобрений. Они содержат полезные вещества, которые улучшают налив ягод и повышают урожайность уже в первый сезон.

Новини.LIVE объясняет, почему кожуры так полезны для смородины, как правильно их применять и когда ожидать заметный результат.

Читайте также:

Почему кожура полезна для смородины

Картофельные шелухи содержат крахмал, калий, фосфор, магний и природные сахара — все, что нужно для налива ягод. Они помогают смородине накапливать сахар, формировать крупные плоды и легче переносить периоды активного роста.

Преимущества органической подкормки

Во время разложения кожуры улучшают структуру почвы, привлекают дождевых червей и активизируют микрофлору. Земля становится более рыхлой, лучше пропускает воздух и влагу. Такая подкормка действует мягко и безопасно, не перегружает почву и не вредит корням.

Как правильно применять

Шелуху предварительно высушивают и измельчают. Отступив 30-50 см от центра куста, делают бороздку 10-15 см глубиной, высыпают горсть шелухи и засыпают землей. После этого участок хорошо поливают, чтобы активировать разложение и доступ питательных веществ к корням.

Когда ждать эффекта

Наилучший результат наблюдается весной и в начале лета. Уже в течение сезона кусты становятся сильнее, а во время плодоношения заметно возрастает количество и размер ягод. Простой домашний остаток превращается в эффективное натуральное удобрение.

Мы уже рассказывали о том, как отсеять пустые семена и оставить только качественные перед посевом.

Также ранее объясняли то, какую подкормку внести под яблоню, чтобы завязи не осыпались даже после морозов.

Подробнее мы рассказывали о том, какие сорта дыни стоит высадить, чтобы получить максимально сладкие плоды без лишнего ухода.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
