Какие сорта картофеля посадить на огороде для большого урожая — советы дачникам

Сбор урожая картофеля. Фото: Pinterest

Еще совсем немного и украинские дачники откроют новый огородный сезон. Конечно, главный овощ на огороде — картофель. Перед посадкой важно выбрать лучший сорт, который бы был устойчив к засухам, перепадам температур, вредителям, а в придачу радовал обильным урожаем. К счастью, такие сорта клубня действительно существуют.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта картофеля при любой погоде сформируют крепкие кусты и подарят щедрый урожай крупных клубней.

Реклама

Читайте также:

Четыре сорта картофеля, которые удивят урожаем и размером

"Скарб"

Этот сорт соответствует своему названию. Он легко переносит холодную, влажную весну и затяжную летнюю жару. Демонстрирует хорошие результаты даже на тяжелых или истощенных почвах. "Скарб" формирует крупные, плотные клубни с привлекательной золотистой кожурой. Урожай хорошо хранится и не теряет вкусовых качеств.

"Ривьера"

Картофель этого сорта чрезвычайно быстро формирует клубни и созревает, при этом не боится недостатка солнца и прохладных ночей. Поэтому сорт идеально подходит для регионов с коротким летом. Картофелины имеют удлиненную форму, приятный вкус и подходят для различных блюд — от жарки до варки.

"Аризона"

Современный сорт, который подходит даже для начинающих. Создан для регионов с переменчивым климатом. Он хорошо переносит как чрезмерную влажность почвы, так и длительную засуху. Даже на бедных почвах урожайность остается высокой, а кусты редко болеют. "Аризона" известна крупными, ровными клубнями с сочной желтой мякотью.

"Дездемона"

Этот сорт одинаково хорошо родит в дождливые и засушливые годы. Его сильная корневая система помогает накапливать влагу и переживать длительные периоды без дождя. Клубни вырастают крупными, ровными и привлекательными. Картофель имеет нежную текстуру, поэтому идеально подходит для пюре и запекания.

Ранее мы рассказывали, из-за какой популярной подкормки картофель вырастает мелким.

Также мы делились с вами хитрым лайфхаком, как посадить картофель, чтобы уродил вдвое больше.