Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Картофель засыплет урожаем — какие сорта растут в любых условиях

Картофель засыплет урожаем — какие сорта растут в любых условиях

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 03:13
Какие сорта картофеля посадить на огороде для большого урожая — советы дачникам
Сбор урожая картофеля. Фото: Pinterest

Еще совсем немного и украинские дачники откроют новый огородный сезон. Конечно, главный овощ на огороде — картофель. Перед посадкой важно выбрать лучший сорт, который бы был устойчив к засухам, перепадам температур, вредителям, а в придачу радовал обильным урожаем. К счастью, такие сорта клубня действительно существуют.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта картофеля при любой погоде сформируют крепкие кусты и подарят щедрый урожай крупных клубней.

Реклама
Читайте также:

Четыре сорта картофеля, которые удивят урожаем и размером

  • "Скарб"

Этот сорт соответствует своему названию. Он легко переносит холодную, влажную весну и затяжную летнюю жару. Демонстрирует хорошие результаты даже на тяжелых или истощенных почвах. "Скарб" формирует крупные, плотные клубни с привлекательной золотистой кожурой. Урожай хорошо хранится и не теряет вкусовых качеств.

  • "Ривьера"

Картофель этого сорта чрезвычайно быстро формирует клубни и созревает, при этом не боится недостатка солнца и прохладных ночей. Поэтому сорт идеально подходит для регионов с коротким летом. Картофелины имеют удлиненную форму, приятный вкус и подходят для различных блюд — от жарки до варки.

  • "Аризона"

Современный сорт, который подходит даже для начинающих. Создан для регионов с переменчивым климатом. Он хорошо переносит как чрезмерную влажность почвы, так и длительную засуху. Даже на бедных почвах урожайность остается высокой, а кусты редко болеют. "Аризона" известна крупными, ровными клубнями с сочной желтой мякотью.

  • "Дездемона"

Этот сорт одинаково хорошо родит в дождливые и засушливые годы. Его сильная корневая система помогает накапливать влагу и переживать длительные периоды без дождя. Клубни вырастают крупными, ровными и привлекательными. Картофель имеет нежную текстуру, поэтому идеально подходит для пюре и запекания.

Ранее мы рассказывали, из-за какой популярной подкормки картофель вырастает мелким.

Также мы делились с вами хитрым лайфхаком, как посадить картофель, чтобы уродил вдвое больше.

овощи советы огород картошка сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации