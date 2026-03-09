Після яких рослин не можна садити картоплю — шкідники з'їдять увесь врожай

Посадка картоплі у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Багато дачників висаджують овочі на грядках навмання, не звертаючи уваги на те, що росло там торік. Та насправді це страшна помилка, яка може залишити без врожаю. Особливо це стосується картоплі.

Новини.LIVE розповідає, після яких городніх культур категорично не можна садити картоплю, якщо ви не хочете втратити врожай.

Три культури, після яких не можна садити картоплю

Кукурудза

Це один з найгірших попередників картоплі. Ця рослина виснажує ґрунт. Може бути великий дефіцит азоту. А саме цей елемент потрібен картоплі для формування потужного бадилля та здорових бульб. Ще одна проблема — рослинні залишки кукурудзи. У них часто ховається дротяник, один із найнебезпечніших шкідників картоплі.

При посадці картоплі після кукурудзи часто спостерігаються такі проблеми:

формування дрібних бульб;

кущі слабкі та рідкі;

знижена урожайність.

Соняшник

Ця рослина також "ненажера", яка буквально висмоктує з ґрунту усі поживні речовини, особливо калій. Для картоплі калій має ключове значення, адже він відповідає за:

формування щільних бульб;

хороший смак картоплі;

тривале зберігання врожаю.

Якщо картоплю посадити після соняшника, бульби можуть вирости водянистими, швидко псуватися та погано зберігатися взимку.

Томати

Ще одна культура, після якої не варто садити картоплю, — томати. Вони належать до однієї родини пасльонових, а отже мають спільні хвороби та шкідників. Найчастіше в ґрунті після томатів залишаються збудники:

фітофторозу;

альтернаріозу;

різних грибкових інфекцій.

Що робити, якщо на грядці росли ці культури

Якщо великого вибору немає, і і збираєтесь саджати картоплю на ділянці, де торік росли кукурудза, соняшник або томати, варто спочатку відновити землю.

Найкращі варіанти:

глибоко перекопати ґрунт восени;

посіяти сидерати восени (гірчицю, люпин, фацелію);

внести компост або перегній;

додати деревну золу для поповнення калію.

