Коли садити картоплю навесні 2026 за місячним календарем — найкращі дні та поради

Картопля — головний овоч на городі українців. До посадки цієї культури ставляться відповідально. Особливо ретельно обирають дати посадки. Адже, якщо посадити зарано, бульби почнуть гнисти, а якщо запізнитися — коренеплоди будуть дрібними, а врожай мізерним. Досвідчені дачники орієнтуються не тільки на погодні умови, а ще й на місячний календар та народні прикмети.

Новини.LIVE розповідає, коли садити картоплю навесні 2026 року, щоб отримати багатий врожай великих та здорових бульб. Ми підготували місячний календар, найточніші народні прикмети, а також практичні поради, якою має бути погода та ґрунт.

Коли садити картоплю навесні 2026 року за місячним календарем

Багато городників планують роботи на городі за місячним посівним календарем. Вважається, що у певні фази Місяця рослини краще формують кореневу систему, швидше розвиваються та стають стійкішими до хвороб. Небажано садити картоплю у дні повного Місяця та молодика, адже в цей період рослини вважаються ослабленими.

Найкращі дні для посадки картоплі у 2026 році:

Березень: 11, 12, 13, 14, 16, 17.

11, 12, 13, 14, 16, 17. Квітень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Травень: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12.

У 2026 році варто уникати таких дат:

19 березня;

2 квітня;

17 квітня;

15 травня;

30 травня.

Коли садити картоплю за народними прикметами

Наші предки добре знали, коли настав час садити картоплю. Вони уважно спостерігали за природою. Деякі народні прикмети працюють і сьогодні:

якщо на березі листя стало розміром із монету — час садити картоплю;

коли зацвітає бузок або черемха — земля вже достатньо прогрілася;

якщо кинута грудка землі, розсипається — у ґрунт можна саджати картоплю.

За народними прикметами, останній день посадки картоплі — День Миколи Чудотворця, який за новим календарем припадає на 9 травня.

Які мають бути погодні умови для посадки картоплі

Фахівці радять насамперед орієнтуватися на погодні умови. Картопля належить до теплолюбних культур. Тому садити її можна лише тоді, коли земля прогріється приблизно від +8 до +10°C на глибині близько 10-12 см. За такої температури бульби починають активно проростати і формувати міцну кореневу систему. У більшості регіонів України оптимальний період для посадки картоплі припадає на квітень або початок травня.

Яким має бути ґрунт для посадки картоплі

Найкраще картопля росте у пухкому, добре дренованому ґрунті, який пропускає повітря та вологу. Оптимальна кислотність ґрунту для вирощування картоплі становить приблизно pH 5,5-6,5. Якщо земля занадто щільна, коріння розвивається гірше, а бульби формуються дрібними. Якщо земля після дощу липка і важка, з посадкою краще зачекати. У перезволоженому ґрунті бульби можуть "задихнутися".

Кілька важливих порад для посадки картоплі:

глибина посадки — 8-12 см на легких ґрунтах і до 15 см на важких;

відстань між рядами — приблизно 70-90 см;

відстань між бульбами — 30-35 см;

ґрунт має бути помірно вологим, але не мокрим.

Щоб захистити ранні посадки від нічних заморозків, багато дачників використовують агроволокно. Воно допомагає утримувати тепло в ґрунті та пришвидшує появу сходів приблизно на тиждень.

