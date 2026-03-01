Видео
Главная Дом и огород Когда сеять томаты на рассаду в марте 2026 — урожайные даты

Когда сеять томаты на рассаду в марте 2026 — урожайные даты

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 19:49
Посев томатов на рассаду в марте 2026 — какие даты самые лучшие по лунному календарю
Посев томатов на рассаду. Колаж: Новини.LIVE

Каждый дачник знает, если посеять томаты на рассаду вовремя, можно получить крепкие, здоровые кусты и богатый урожай. А чтобы не ошибиться с датой, многие ориентируются на лунный календарь. В марте есть несколько особенно удачных дней, которые считаются благоприятными.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять помидоры на рассаду, чтобы урожай летом действительно побил рекорды.

Когда сеять помидоры на рассаду в марте 2026 года

Точная дата посева томатов зависит от региона и погодных условий. Как правило, в марте сеют среднеспелые сорта. Важно, чтобы от запланированной высадки в открытый грунт или теплицу прошло примерно 60-70 дней.

По лунному календарю лучшими датами для посева помидоров на рассаду будут: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 марта.

Холодостойкие сорта томатов можно сеять в открытый грунт: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта.

Как правильно сеять томаты на рассаду

Чтобы получить сильные сеянцы помидоров, важно не только выбрать правильную дату, но и соблюсти технологию посева:

  1. Если вы используете собственноручно собранные семена, их следует обеззаразить в слабом растворе марганцовки, а затем замочить в стимуляторе роста. Магазинные семена обычно уже обработаны производителем.
  2. Выбор почвы. Для рассады томатов лучше всего подойдет специальный субстрат для овощных культур.
  3. Технология посева. Семена можно высевать как в общие контейнеры, так и в отдельные стаканчики. Глубина заделки — около 1 см. Расстояние между лунками — примерно 3 см. В каждую лунку кладут по одному семени.
  4. После посева почву осторожно поливают теплой водой.
  5. Емкости накрывают пленкой или прозрачной крышкой для создания парникового эффекта и ставят в теплое, хорошо освещенное место.

Как ухаживать за рассадой томатов после всходов

После появления первых ростков укрытие обязательно снимают. Далее важно обеспечить:

  • достаточное освещение (при необходимости используют фитолампу);
  • умеренный полив без переувлажнения;
  • стабильную температуру без резких перепадов.

Избыток влаги может вызвать развитие грибковых заболеваний, а недостаток света — вытягивание рассады. Поэтому контроль условий выращивания в марте особенно важен.

урожай овощи помидоры рассада лунный календарь томат
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
