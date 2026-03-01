Відео
Посійте томати на розсаду у ці дні березня — врожай поб'є рекорди

Дата публікації: 1 березня 2026 19:49
Коли сіяти томати на розсаду у березні 2026 — найкращі дати за місячним календарем
Посів томатів на розсаду. Колаж: Новини.LIVE

Кожен городник знає, вчасний посів томатів на розсаду — запорука міцних кущів та щедрого врожаю. Але щоб обрати дійсно правильну дату, варто скористатися місячним календарем. У березні є кілька особливо сприятливих дат.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти помідори на розсаду, щоб урожай улітку справді побив рекорди.

Читайте також:

Коли сіяти помідори на розсаду у березні 2026

Точна дата посіву томатів залежить від регіону та погодних умов. Як правило, у березні сіють середньостиглі сорти. Важливо, щоб від запланованої висадки у відкритий ґрунт або теплицю минуло приблизно за 60-70 днів.

За місячним календарем найкращими датами для посіву помідорів на розсаду будуть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 березня.

Холодостійкі сорти томатів можна сіяти у відкритий ґрунт: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 березня.

Як правильно сіяти томати на розсаду

Щоб отримати сильні сіянці помідорів, важливо не лише обрати правильну дату, а й дотриматися технології посіву:

  1. Підготовка насіння. Якщо ви використовуєте власноруч зібране насіння, його слід знезаразити у слабкому розчині марганцівки, а потім замочити у стимуляторі росту. Магазинне насіння зазвичай уже оброблене виробником.
  2. Вибір ґрунту. Для розсади томатів найкраще підійде спеціальний субстрат для овочевих культур.
  3. Технологія посіву. Насіння можна висівати як у спільні контейнери, так і в окремі стаканчики.
    Глибина загортання — близько 1 см. Відстань між лунками — приблизно 3 см. У кожну лунку кладуть по одній насінині.
  4. Після посіву ґрунт обережно поливають теплою водою.
  5. Ємності накривають плівкою або прозорою кришкою для створення парникового ефекту та ставлять у тепле, добре освітлене місце.

Як доглядати за розсадою томатів після сходів

Після появи перших паростків укриття обов'язково знімають. Далі важливо забезпечити:

  • достатнє освітлення (за потреби використовують фітолампу);
  • помірний полив без перезволоження;
  • стабільну температуру без різких перепадів.

Надлишок вологи може спричинити розвиток грибкових захворювань, а нестача світла — витягування розсади. Тому контроль умов вирощування у березні особливо важливий.

Також ділимося іншими корисними темами з городництва

Які сорти томатів варто посадити цього року через їхню стійкість до примх погоди та високу врожайність.

У які дати березня можна сіяти баклажани на розсаду.

Яким дешевим засобом можна підживити розсаду, щоб вона гарно росла.

врожай овочі помідори розсада місячний календар томат
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
