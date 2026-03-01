Коли сіяти томати на розсаду у березні 2026 — найкращі дати за місячним календарем

Посійте томати на розсаду у ці дні березня — врожай поб'є рекорди
Кожен городник знає, вчасний посів томатів на розсаду — запорука міцних кущів та щедрого врожаю. Але щоб обрати дійсно правильну дату, варто скористатися місячним календарем. У березні є кілька особливо сприятливих дат.
Коли сіяти помідори на розсаду у березні 2026
Точна дата посіву томатів залежить від регіону та погодних умов. Як правило, у березні сіють середньостиглі сорти. Важливо, щоб від запланованої висадки у відкритий ґрунт або теплицю минуло приблизно за 60-70 днів.
За місячним календарем найкращими датами для посіву помідорів на розсаду будуть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 березня.
Холодостійкі сорти томатів можна сіяти у відкритий ґрунт: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 березня.
Як правильно сіяти томати на розсаду
Щоб отримати сильні сіянці помідорів, важливо не лише обрати правильну дату, а й дотриматися технології посіву:
- Підготовка насіння. Якщо ви використовуєте власноруч зібране насіння, його слід знезаразити у слабкому розчині марганцівки, а потім замочити у стимуляторі росту. Магазинне насіння зазвичай уже оброблене виробником.
- Вибір ґрунту. Для розсади томатів найкраще підійде спеціальний субстрат для овочевих культур.
- Технологія посіву. Насіння можна висівати як у спільні контейнери, так і в окремі стаканчики.
Глибина загортання — близько 1 см. Відстань між лунками — приблизно 3 см. У кожну лунку кладуть по одній насінині.
- Після посіву ґрунт обережно поливають теплою водою.
- Ємності накривають плівкою або прозорою кришкою для створення парникового ефекту та ставлять у тепле, добре освітлене місце.
Як доглядати за розсадою томатів після сходів
Після появи перших паростків укриття обов'язково знімають. Далі важливо забезпечити:
- достатнє освітлення (за потреби використовують фітолампу);
- помірний полив без перезволоження;
- стабільну температуру без різких перепадів.
Надлишок вологи може спричинити розвиток грибкових захворювань, а нестача світла — витягування розсади. Тому контроль умов вирощування у березні особливо важливий.
