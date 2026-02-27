Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Місячний посівний календар на березень 2026 — які дні урожайні

Місячний посівний календар на березень 2026 — які дні урожайні

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 09:29
Місячний посівний календар на березень 2026 — що і коли можна садити
Місячний посівний календар на березень 2026. Колаж: Новини.LIVE

Березень — традиційно, початок нового городнього сезону. Це час посіву овочів та зелені на розсаду, посів холодостійких культур у ґрунт, підживлення та обрізки дерев. Саме у перший місяць весни ми закладаємо фундамент майбутнього врожаю. А щоб він дійсно приємно вразив, варто звернути увагу на фази Місяця. Адже вони впливають на ріст рослин, розвиток кореневої системи та стійкість до хвороб.

Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на березень 2026 року, який підкаже найсприятливіші дні для городніх та садових робіт.

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у березні 2026 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 2 березня;
  • Повня у знаку Діви — 3 березня о 13:37 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 4 по 18 березня;
  • Молодик у знаку Риби — 19 березня о 03:23 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 20 по 31 березня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення у знаку Діви — 3 березня о 13:34 за київським часом.

 

Фази Місяця у березні 2026 року
Вплив фаз Місяця на рослини. Колаж: Новини.LIVE

Які дні сприятливі для посіву та посадки рослин у березні 2026

Найкращі дні для робіт в саду та на городі: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 березня.

У ці дати можна сіяти овочі, зелень та квіти на розсаду, працювати у теплиці, сіяти холодостійкі культури у відкритий ґрунт. Також це сприятливі дні для догляду за кімнатними рослинами.

Несприятливі дні для роботи в саду і на городі у березні 2026

Не рекомендується займатися посівом і посадкою: 15, 20 березня.

Але у ці дні можна зайнятися іншими, підготовчими роботами:

  • перекопуванням й удобренням ґрунту;
  • доглядом за садовими інструментами;
  • плануванням подальших посадок.

Що та коли можна сіяти у березні 2026

Посів городніх культур та квітів на розсаду:

  • Капуста пізня — 7, 8, 15, 16, 19, 20 березня.
  • Кабачки та патисони — 1, 2, 3, 7, 8 березня.
  • Гарбузи — 1, 2, 3, 7, 8 березня.
  • Квіти (айстри, цинії) — 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 березня.
  • Чорнобривці — 7, 8, 15, 16 березня.

Посів та посадка рослин у теплиці:

  • Томати (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 березня.
  • Огірки (висівання насіння) — 1, 2, 3, 19, 20 березня.
  • Перець (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 березня.
  • Баклажани (висаджування розсади) — 1, 2, 3, 7, 8 березня.
  • Редис ранній — 27, 28, 29 березня.
  • Салат і шпинат — 1, 2, 3, 19, 20 березня.

Холодостійкі культури у відкритий ґрунт:

  • Морква — 27, 28, 29, 30, 31 березня.
  • Редис — 27, 28, 29, 30 березня.
  • Редька рання — 27, 28, 29 березня.
  • Петрушка та кріп — 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 березня.
  • Салат листовий — 1, 2, 3, 19, 20 березня.
  • Цибуля-сіянка — 27, 28, 29, 30 березня.
  • Часник ярий — 27, 28, 29 березня.
  • Горох і боби — 1, 2, 3, 19, 20 березня.
  • Картопля рання — 27, 28, 29, 30, 31 березня.

Також ділимося іншими корисними новинами з городництва

У які чотири дати варто сіяти баклажани на розсаду, щоб точно отримати щедрий врожай овочу.

Коли сіяти солодкий перець на розсаду та від чого залежать строки.

Як можна перевірити насіння огірків на схожість за допомогою простого тесту з сіллю.

врожай овочі рослини квіти березень місячний календар
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації