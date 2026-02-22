Чи дасть насіння огірків сходи — простий лайфхак із сіллю дасть відповідь

Насіння огірків для посіву. Колаж: Новини.LIVE

Городній сезон офіційно відкритий. А отже настав час сіяти овочі на розсаду. У лютому можна висівати огірки. Але спочатку необхідно перевірити насіння на придатність.

Новини.LIVE ділиться простим тестом із сіллю, який допоможе відсіяти "пустушки" та залишити лише якісний посівний матеріал.

Навіщо перевіряти насіння огірків перед посівом

Навіть якісне на вигляд насіння може виявитися порожнім або пересушеним. Причини різні:

неправильне зберігання;

надмірна вологість;

перепади температури;

природне старіння.

Тож, попередня перевірка дозволяє визначити життєздатність насіння, зменшити ризик зріджених сходів та спланувати норму висіву більш точно.

Насіння огірків для посіву. Фото: istockphoto.com

Як перевірити старе насіння огірків — експрес-тест

Спосіб, яким можна швидко перевірити насіння на придатність, надзвичайно простий. Усе, що вам знадобиться є на кухні:

1 склянка води кімнатної температури;

1 чайна ложка кухонної солі (концентрацію солі перевищувати не варто);

насіння огірків.

Як провести тест:

Розчиніть одну чайну ложку солі у склянці води та ретельно перемішайте. Засипте насіння у розчин. Залиште на 5-10 хвилин (замочування не повинно тривати довше 10 хвилин). Оцініть результат.

Насіння, яке залишилося на поверхні, зазвичай непридатне для посіву. Його можна сміливо відбракувати. Те, що опустилося на дно, має більшу ймовірність дати дружні сходи.

Важливо: після перевірки обов'язково промийте відібране насіння чистою водою, щоб змити сіль, і добре просушіть перед висіванням.

Склянка з сіллю. Фото: google.com

Що важливо врахувати

Агрономи наголошують: соляний тест — це метод первинного відбору, а не абсолютна гарантія 100% схожості. Він допомагає відсіяти явно порожні насінини, але не визначає енергію проростання. Тож, для максимально точного результату можна додатково провести пророщування на вологій серветці протягом 2-3 днів у теплому місці. Це дозволить оцінити реальний відсоток схожості перед масовим посівом.

Чи варто використовувати старе насіння огірків

Огірки — одна з небагатьох культур, у яких насіння віком 2-4 роки часто демонструє кращу продуктивність. Досвід городників показує, що такий матеріал формує більше жіночих квіток, а це напряму впливає на кількість зав'язі та майбутній врожай. Однак за умови правильного зберігання — у сухому, прохолодному місці без перепадів температури.

Посів насіння огірків. Фото: istockphoto.com

Що робити, якщо насіння цінне, але результат слабкий

Якщо сорт рідкісний або особливо улюблений, а соляний тест показав сумнівний результат, можна спробувати стимулювати проростання температурним контрастом. Для цього:

Занурте насіння у дуже холодну воду на 2 хвилини. Одразу після цього перекладіть у гарячу воду температурою близько 50°C на 2 хвилини. Не перевищувати температуру і не тримати довше рекомендованого часу.

Такий короткий контраст інколи активізує обмінні процеси всередині насінини та підвищує шанси на проростання.

