Які сорти огірків посадити 2026 року, щоб зібрати солодкий врожай — поради дачникам

Посадка огірків у ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Правильно обране насіння — те, з чого починається гарантія гарного врожаю. Городники вже виділяють кілька нових сортів огірків, які можуть здивувати результатом цього року.

Новини.LIVE розповідає, які гібриди огірків варто посіяти 2026 року, щоб мати великий, а головне солодкий врожай.

Три гібриди огірків, які варто спробувати 2026 року

Сорт BРN

Якщо вам важливий прогнозований результат без неприємних сюрпризів, цей гібрид стане безпечним вибором для відкритого ґрунту і теплиці. Гібрид BРN цінують за витривалість і рівномірне плодоношення. Він добре адаптується до перепадів температури, нерегулярного поливу.

Чому варто посадити:

стабільне зав'язування плодів;

рівні, темно-зелені огірки без гіркоти;

відсутність пустот усередині;

універсальне використання — для салатів і консервації.

Лонара

Цей сорт огірка вважають перспективною новинкою. Гібрид гарно переносить "капризи" погоди, має приємний смак та свіжий аромат.

Його сильні сторони:

інтенсивне формування зав'язі;

рівна форма плодів;

приємний, солодкуватий смак без гіркоти;

гарний товарний вигляд.

Мадрілен

Гібрид Мадрілен вважається одним із найбільш врожайних у своїй категорії. Він активно росте, стабільно формує зав'язь і дає щільні, темно-зелені плоди правильної форми.

Основні переваги:

висока врожайність;

відсутність гіркоти;

щільна структура, ідеальна для засолювання;

довгий період плодоношення.

Врожай огірків. Фото: shutterstock.com

Практичні поради для щедрого врожаю огірків

Експерти радять комбінувати на ділянці 2–3 гібриди з різними характеристиками. Це дозволить підстрахуватися від погодних сюрпризів і розтягнути період плодоношення.

А щоб навіть найкращий гібрид показав максимум потенціалу, дотримуйтеся кількох простих правил:

Обирайте насіння перевірених виробників. Не загущуйте посадки, адже огірки потребують провітрювання. Підтримуйте рівномірну вологість ґрунту без пересихання. Регулярно збирайте плоди — це стимулює нове зав'язування. Проводьте профілактику хвороб ще до появи перших симптомів.

