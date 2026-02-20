Сорта огурцов, которые стоит посадить в 2026 году, чтобы собрать сладкий урожай

Посадка огурцов в грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Залог большого урожая — это не только правильный уход за растением, но и верно подобранные семене для посева. Огородники уже выделяют несколько новых сортов огурцов, которые удивят результатом в этом году.

Новини.LIVE рассказывает, какие гибриды огурцов стоит посеять в 2026 году, чтобы иметь большой, а главное сладкий урожай.

Три гибрида огурцов, которые стоит попробовать в 2026 году

Сорт ВРN

Если вам важен прогнозируемый результат без неприятных сюрпризов, этот гибрид станет безопасным выбором для открытого грунта и теплицы. Гибрид BРN ценят за выносливость и равномерное плодоношение. Он хорошо адаптируется к перепадам температуры, нерегулярному поливу.

Почему стоит посадить:

стабильное завязывание плодов;

ровные, темно-зеленые огурцы без горечи;

отсутствие пустот внутри;

универсальное использование — для салатов и консервации.

Лонара

Этот сорт огурца считают перспективной новинкой. Гибрид хорошо переносит "капризы" погоды, имеет приятный вкус и свежий аромат.

Его сильные стороны:

интенсивное формирование завязи;

ровная форма плодов;

приятный, сладковатый вкус без горечи;

хороший товарный вид.

Мадрилен

Гибрид Мадрилен считается одним из самых урожайных в своей категории. Он активно растет, стабильно формирует завязь и дает плотные, темно-зеленые плоды правильной формы.

Основные преимущества:

высокая урожайность;

отсутствие горечи;

плотная структура, идеальная для засолки;

долгий период плодоношения.

Урожай огурцов. Фото: shutterstock.com

Практические советы для щедрого урожая огурцов

Эксперты советуют комбинировать на участке 2-3 гибрида с разными характеристиками. Это позволит подстраховаться от погодных сюрпризов и растянуть период плодоношения.

А чтобы даже самый лучший гибрид показал максимум потенциала, придерживайтесь нескольких простых правил:

Выбирайте семена проверенных производителей. Не загущайте посадки, ведь огурцы нуждаются в проветривании. Поддерживайте равномерную влажность почвы без пересыхания. Регулярно собирайте плоды — это стимулирует новое завязывание. Проводите профилактику болезней еще до появления первых симптомов.

