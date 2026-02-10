Где лучше всего сажать огурцы на огороде - севооборот, правильные предшественники и урожайность

Огурцов будет море — где сажать, чтобы урожай собирать ящиками
Даже при хорошем поливе огурцы могут не давать урожая, если посажены не на той грядке. Эта культура очень чувствительна к севообороту, поэтому правильный выбор места напрямую влияет на количество завязей и будущий урожай.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать грядку для огурцов и какие предшественники гарантируют стабильный и обильный урожай.
Почему место посадки решает все
Огурцы растут только на рыхлой, плодородной почве, свободной от патогенов. После неподходящих культур земля истощается, а риск грибковых болезней резко возрастает, что снижает урожай даже при правильном уходе.
Лучшие предшественники для огурцов
Самый высокий урожай дают грядки после:
- бобовых — насыщают почву азотом, стимулируют рост и образование завязей;
- корнеплодов — улучшают структуру почвы и удержание влаги;
- картофеля — не передает огурцам общих болезней, но перед посадкой важно убрать вредителей;
- капусты — оставляет структурированную почву без опасных возбудителей.
После каких культур сажать нельзя
- Тыквенные (кабачки, тыква, дыни) — имеют одинаковые болезни и вредителей.
- Огурцы — земля не восстанавливается, растет концентрация патогенов.
Возвращение огурцов на прежнее место возможно только через 3-4 года.
Результат правильного севооборота
Если выбрать правильную грядку, даже стандартный уход обеспечивает обильный урожай без дополнительных подкормок. Огурцы формируют больше завязей, меньше болеют и стабильно плодоносят в течение сезона.
