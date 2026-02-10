Где лучше всего сажать огурцы на огороде - севооборот, правильные предшественники и урожайность

Огурцы растут на огороде. Фото: Freepik

Даже при хорошем поливе огурцы могут не давать урожая, если посажены не на той грядке. Эта культура очень чувствительна к севообороту, поэтому правильный выбор места напрямую влияет на количество завязей и будущий урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать грядку для огурцов и какие предшественники гарантируют стабильный и обильный урожай.

Реклама

Читайте также:

Почему место посадки решает все

Огурцы растут только на рыхлой, плодородной почве, свободной от патогенов. После неподходящих культур земля истощается, а риск грибковых болезней резко возрастает, что снижает урожай даже при правильном уходе.

Лучшие предшественники для огурцов

Самый высокий урожай дают грядки после:

бобовых — насыщают почву азотом, стимулируют рост и образование завязей;

корнеплодов — улучшают структуру почвы и удержание влаги;

картофеля — не передает огурцам общих болезней, но перед посадкой важно убрать вредителей;

капусты — оставляет структурированную почву без опасных возбудителей.

После каких культур сажать нельзя

Тыквенные (кабачки, тыква, дыни) — имеют одинаковые болезни и вредителей.

Огурцы — земля не восстанавливается, растет концентрация патогенов.

Возвращение огурцов на прежнее место возможно только через 3-4 года.

Результат правильного севооборота

Если выбрать правильную грядку, даже стандартный уход обеспечивает обильный урожай без дополнительных подкормок. Огурцы формируют больше завязей, меньше болеют и стабильно плодоносят в течение сезона.

Мы уже писали о том, когда именно нужно поливать деревья зимой и как правильно проводить увлажнение в холодный период.

Ранее объясняли то, как правильно сеять перец в открытый грунт, чтобы получить сильные всходы и стабильный урожай.

Подробнее рассказывали о том, какие удобрения следует применять с весны и почему они необходимы каждой культуре.