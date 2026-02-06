Видео
Главная Дом и огород Деревья зимой теряют влагу — полив нужен даже в мороз

Деревья зимой теряют влагу — полив нужен даже в мороз

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 12:24
Как поливать деревья зимой правильно - когда проводить зимний полив и каким способом
Человек поливает дерево в саду. Фото: Pexels

Деревья зимой теряют много влаги из-за сухого воздуха и ветров, поэтому корни нередко входят в весну ослабленными. В некоторых случаях зимний полив является критически необходимым для сохранения растений.

Новини.LIVE объясняет, когда именно нужно поливать деревья зимой и как правильно проводить увлажнение в холодный период.

Читайте также:

Почему деревья нуждаются в воде зимой

Даже в состоянии покоя деревья продолжают терять влагу через кору и хвою. Если осадков нет, почва пересыхает, а корни ослабевают и хуже переносят морозы. Влажная почва удерживает тепло, поэтому защищает корневую систему от резких перепадов температур.

Когда зимний полив особенно важен

Полив нужен в бесснежные зимы и в периоды длительной сухой погоды. Самые чувствительные — молодые саженцы и вечнозеленые деревья, у которых хвоя продолжает испарять влагу даже в мороз. В таких условиях растения рискуют получить зимние ожоги.

Когда поливать нельзя

  • Если почва полностью промерзла.
  • Если лежит стабильный слой снега.
  • В периоды резкого похолодания ночью.

В этих случаях вода не впитывается и может повредить корни.

Как правильно поливать деревья зимой

Полив выполняют в дни с температурой от +4°C и выше. Взрослые деревья увлажняют раз в месяц, молодые — примерно раз в две недели, ориентируясь на состояние почвы. Самый эффективный метод — медленный, глубокий полив по периметру кроны, где находятся активные корни. Поливать лучше утром или днем, чтобы вода успела впитаться до ночного холода.

Мы объясняли то, как выбрать семена овощей, чтобы обеспечить высокую всхожесть и рекордный урожай.

Также рассказывали о том, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.

Ранее сообщалось о том, какие сорта выбрать, чтобы каждый год собирать сладкую жимолость без лишних усилий.

деревья зима советы огород сад эффективные способы полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
