Как поливать деревья зимой правильно - когда проводить зимний полив и каким способом

Деревья зимой теряют много влаги из-за сухого воздуха и ветров, поэтому корни нередко входят в весну ослабленными. В некоторых случаях зимний полив является критически необходимым для сохранения растений.

Новини.LIVE объясняет, когда именно нужно поливать деревья зимой и как правильно проводить увлажнение в холодный период.

Почему деревья нуждаются в воде зимой

Даже в состоянии покоя деревья продолжают терять влагу через кору и хвою. Если осадков нет, почва пересыхает, а корни ослабевают и хуже переносят морозы. Влажная почва удерживает тепло, поэтому защищает корневую систему от резких перепадов температур.

Когда зимний полив особенно важен

Полив нужен в бесснежные зимы и в периоды длительной сухой погоды. Самые чувствительные — молодые саженцы и вечнозеленые деревья, у которых хвоя продолжает испарять влагу даже в мороз. В таких условиях растения рискуют получить зимние ожоги.

Когда поливать нельзя

Если почва полностью промерзла.

Если лежит стабильный слой снега.

В периоды резкого похолодания ночью.

В этих случаях вода не впитывается и может повредить корни.

Как правильно поливать деревья зимой

Полив выполняют в дни с температурой от +4°C и выше. Взрослые деревья увлажняют раз в месяц, молодые — примерно раз в две недели, ориентируясь на состояние почвы. Самый эффективный метод — медленный, глубокий полив по периметру кроны, где находятся активные корни. Поливать лучше утром или днем, чтобы вода успела впитаться до ночного холода.

