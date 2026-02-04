Самые сладкие сорта жимолости для большого урожая - какие выбрать садоводу

Жимолость растет в саду. Фото: Pinterest

Многие садоводы недооценивают жимолость из-за ее кислинки, но современные сладкие сорта полностью меняют представление о ягоде. Они дарят стабильный урожай без сложного ухода и на вкус как настоящий десерт.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта выбрать, чтобы каждый год собирать сладкую жимолость без лишних усилий.

"Альтаир" — сладость и аромат без кислоты

Ягоды "Альтаира" имеют выразительную сладость и легкую освежающую нотку, что делает вкус сложным и очень приятным. Плоды средние, покрыты нежным восковым налетом и не осыпаются после созревания. Куст чрезвычайно морозостойкий и стабильно плодоносит даже в холодных регионах.

"Морена" — ранние ягоды десертного вкуса

Этот сорт открывает сезон одним из первых. Крупные и удлиненные плоды не содержат горечи, имеют нежную кисло-сладкую мякоть и долго держатся на ветках. "Морена" идеальна для дачников, которые приезжают на выходных: урожай не осыпается, а куст имеет декоративную форму.

"Десертная" — настоящая классика для любителей сладкого

Ягоды плотные, сочные и заметно слаще традиционных сортов. Куст компактный, легко вписывается даже в маленький сад и практически не болеет. Урожай подходит для свежего потребления, джемов, компотов и замораживания. Созревает сорт равномерно, поэтому собирать ягоды удобно и без потерь.

Почему стоит посадить именно эти сорта

Они сочетают высокую сладость, стабильный урожай и минимальный уход. Современная селекция позволила получить жимолость, которую хочется есть прямо с куста — без кислоты и терпкости. Одна посадка обеспечит вас витаминными, ароматными ягодами на долгие годы.

