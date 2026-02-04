Найсолодші сорти жимолості для великого врожаю - які вибрати садівнику

Жимолість росте в саду. Фото: Pinterest

Багато садівників недооцінюють жимолость через її кислинку, але сучасні солодкі сорти повністю змінюють уявлення про ягоду. Вони дарують стабільний урожай без складного догляду і смакують як справжній десерт.

Новини.LIVE розповідає, які сорти вибрати, щоб щороку збирати солодку жимолость без зайвих зусиль.

"Альтаїр" — солодкість і аромат без кислоти

Ягоди "Альтаїру" мають виразну солодкість і легку освіжаючу нотку, що робить смак складним і дуже приємним. Плоди середні, вкриті ніжним восковим нальотом та не осипаються після достигання. Кущ надзвичайно морозостійкий і стабільно плодоносить навіть у холодних регіонах.

"Морена" — ранні ягоди десертного смаку

Цей сорт відкриває сезон одним із перших. Великі та подовжені плоди не містять гіркоти, мають ніжну кисло-солодку м’якоть і довго тримаються на гілках. "Морена" ідеальна для дачників, які приїжджають на вихідних: урожай не обсипається, а кущ має декоративну форму.

"Десертна" — справжня класика для любителів солодкого

Ягоди щільні, соковиті й помітно солодші за традиційні сорти. Кущ компактний, легко вписується навіть у маленький сад і практично не хворіє. Урожай підходить для свіжого споживання, джемів, компотів та заморожування. Дозріває сорт рівномірно, тому збирати ягоди зручно й без втрат.

Чому варто посадити саме ці сорти

Вони поєднують високу солодкість, стабільний урожай і мінімальний догляд. Сучасна селекція дозволила отримати жимолость, яку хочеться їсти просто з куща — без кислоти й терпкості. Одна посадка забезпечить вас вітамінними, ароматними ягодами на довгі роки.

