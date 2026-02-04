Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ці сорти жимолості смакують як десерт — врожаю море

Ці сорти жимолості смакують як десерт — врожаю море

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 06:52
Найсолодші сорти жимолості для великого врожаю - які вибрати садівнику
Жимолість росте в саду. Фото: Pinterest

Багато садівників недооцінюють жимолость через її кислинку, але сучасні солодкі сорти повністю змінюють уявлення про ягоду. Вони дарують стабільний урожай без складного догляду і смакують як справжній десерт.

Новини.LIVE розповідає, які сорти вибрати, щоб щороку збирати солодку жимолость без зайвих зусиль.

Реклама
Читайте також:

"Альтаїр" — солодкість і аромат без кислоти

Ягоди "Альтаїру" мають виразну солодкість і легку освіжаючу нотку, що робить смак складним і дуже приємним. Плоди середні, вкриті ніжним восковим нальотом та не осипаються після достигання. Кущ надзвичайно морозостійкий і стабільно плодоносить навіть у холодних регіонах.

"Морена" — ранні ягоди десертного смаку

Цей сорт відкриває сезон одним із перших. Великі та подовжені плоди не містять гіркоти, мають ніжну кисло-солодку м’якоть і довго тримаються на гілках. "Морена" ідеальна для дачників, які приїжджають на вихідних: урожай не обсипається, а кущ має декоративну форму.

"Десертна" — справжня класика для любителів солодкого

Ягоди щільні, соковиті й помітно солодші за традиційні сорти. Кущ компактний, легко вписується навіть у маленький сад і практично не хворіє. Урожай підходить для свіжого споживання, джемів, компотів та заморожування. Дозріває сорт рівномірно, тому збирати ягоди зручно й без втрат.

Чому варто посадити саме ці сорти

Вони поєднують високу солодкість, стабільний урожай і мінімальний догляд. Сучасна селекція дозволила отримати жимолость, яку хочеться їсти просто з куща — без кислоти й терпкості. Одна посадка забезпечить вас вітамінними, ароматними ягодами на довгі роки.

Ми вже писали про те, як правильно обрізати яблуню в лютому за схемою "Чаша" та які результати дає таке формування крони.

Раніше повідомлялося про те, як садити малину та який догляд забезпечить стабільний урожай.

Також ми пояснювали те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

врожай поради город сад сорт жимолость
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації