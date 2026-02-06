Відео
Головна Дім та город Дерева взимку втрачають вологу — полив потрібен навіть у мороз

Дерева взимку втрачають вологу — полив потрібен навіть у мороз

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 12:24
Як поливати дерева взимку правильно - коли проводити зимовий полив і яким способом
Людина поливає дерево в саду. Фото: Pexels

Дерева взимку втрачають багато вологи через сухе повітря та вітри, тому корені нерідко входять у весну ослабленими. У деяких випадках зимовий полив є критично необхідним для збереження рослин.

Новини.LIVE пояснює, коли саме потрібно поливати дерева взимку та як правильно проводити зволоження в холодний період.

Читайте також:

Чому дерева потребують води взимку

Навіть у стані спокою дерева продовжують втрачати вологу через кору та хвою. Якщо опадів немає, ґрунт пересихає, а коріння слабшає та гірше переносить морози. Вологий ґрунт утримує тепло, тому захищає кореневу систему від різких перепадів температур.

Коли зимовий полив особливо важливий

Полив потрібен у безсніжні зими й у періоди тривалої сухої погоди. Найчутливіші — молоді саджанці та вічнозелені дерева, у яких хвоя продовжує випаровувати вологу навіть у мороз. У таких умовах рослини ризикують отримати зимові опіки.

Коли поливати не можна

  • Якщо ґрунт повністю промерз.
  • Якщо лежить стабільний шар снігу.
  • У періоди різкого похолодання вночі.

У цих випадках вода не вбирається й може пошкодити коріння.

Як правильно поливати дерева взимку

Полив виконують у дні з температурою від +4°C і вище. Дорослі дерева зволожують раз на місяць, молоді — приблизно раз на два тижні, орієнтуючись на стан ґрунту. Найефективніший метод — повільний, глибокий полив по периметру крони, де знаходяться активні корені. Поливати краще вранці або вдень, щоб вода встигла увібратися до нічного холоду.

Ми пояснювали те, як вибрати насіння овочів, щоб забезпечити високу схожість і рекордний урожай.

Також розповідали про те, як доглядати ареку взимку, щоб уникнути пожовтіння листя та забезпечити рослині комфорт.

Раніше повідомлялося про те, які сорти вибрати, щоб щороку збирати солодку жимолость без зайвих зусиль.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
