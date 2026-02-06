Як поливати дерева взимку правильно - коли проводити зимовий полив і яким способом

Людина поливає дерево в саду. Фото: Pexels

Дерева взимку втрачають багато вологи через сухе повітря та вітри, тому корені нерідко входять у весну ослабленими. У деяких випадках зимовий полив є критично необхідним для збереження рослин.

Новини.LIVE пояснює, коли саме потрібно поливати дерева взимку та як правильно проводити зволоження в холодний період.

Чому дерева потребують води взимку

Навіть у стані спокою дерева продовжують втрачати вологу через кору та хвою. Якщо опадів немає, ґрунт пересихає, а коріння слабшає та гірше переносить морози. Вологий ґрунт утримує тепло, тому захищає кореневу систему від різких перепадів температур.

Коли зимовий полив особливо важливий

Полив потрібен у безсніжні зими й у періоди тривалої сухої погоди. Найчутливіші — молоді саджанці та вічнозелені дерева, у яких хвоя продовжує випаровувати вологу навіть у мороз. У таких умовах рослини ризикують отримати зимові опіки.

Коли поливати не можна

Якщо ґрунт повністю промерз.

Якщо лежить стабільний шар снігу.

У періоди різкого похолодання вночі.

У цих випадках вода не вбирається й може пошкодити коріння.

Як правильно поливати дерева взимку

Полив виконують у дні з температурою від +4°C і вище. Дорослі дерева зволожують раз на місяць, молоді — приблизно раз на два тижні, орієнтуючись на стан ґрунту. Найефективніший метод — повільний, глибокий полив по периметру крони, де знаходяться активні корені. Поливати краще вранці або вдень, щоб вода встигла увібратися до нічного холоду.

