Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Яке насіння дає сильну розсаду — поради перед покупкою

Яке насіння дає сильну розсаду — поради перед покупкою

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 12:20
Як вибрати якісне насіння овочів - поради для високої схожості та великого врожаю
Дівчина тримає насіння редиски. Фото: Freepik

Успіх майбутнього врожаю починається з правильного насіння, адже навіть найкращий ґрунт і догляд не компенсують низьку якість посівного матеріалу. Обирати його потрібно уважно й за чіткими ознаками.

Новини.LIVE розповідає, як вибрати насіння овочів, щоб забезпечити високу схожість і рекордний урожай.

Реклама
Читайте також:

Перевіряйте термін придатності та виробника

Починати потрібно з упаковки. На ній мають бути чіткі дані про сорт, рік фасування, термін придатності та номер партії. Прострочене або підозріле насіння дає низьку схожість. Перевагу варто віддавати перевіреним виробникам — вони ретельніше калібрують насіння та контролюють якість.

Оцінюйте зовнішній стан насіння

Якісне насіння має бути однорідним, щільним, без тріщин, темних плям і стороннього запаху. Легке й порожнє на дотик насіння часто виявляється нежиттєздатним. Перед покупкою бажано звернути увагу на форму та розмір — у якісного посівного матеріалу вони однакові в межах партії.

Використовуйте домашні методи перевірки

Є два прості способи визначити схожість:

  • Тест у воді. Насіння, що спливло за 10 хвилин, — порожнє і непридатне.
  • Тест з наелектризованою паличкою. Легке й сухе насіння притягується, а щільне залишається на місці.

Перед посівом насіння варто замочити в слабкому розчині марганцівки 20-30 хвилин — це знезаразить його та знизить ризик грибкових хвороб.

Готуйте насіння до проростання

Для підвищення схожості насіння після знезараження розкладають на вологій тканині й дають наклюнутися. Така підготовка забезпечує дружні сходи, швидший старт росту та підвищує стійкість майбутньої розсади.

Ми пояснювали те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

Також розповідали про те, які саме сорти картоплі варто обрати для посадки цього сезону.

Раніше повідомлялося про те, як часто поливати антуріум та яких помилок уникати, щоб рослина стабільно цвіла.

врожай овочі поради город сад посів насіння
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації