Як вибрати якісне насіння овочів - поради для високої схожості та великого врожаю

Дівчина тримає насіння редиски. Фото: Freepik

Успіх майбутнього врожаю починається з правильного насіння, адже навіть найкращий ґрунт і догляд не компенсують низьку якість посівного матеріалу. Обирати його потрібно уважно й за чіткими ознаками.

Новини.LIVE розповідає, як вибрати насіння овочів, щоб забезпечити високу схожість і рекордний урожай.

Реклама

Читайте також:

Перевіряйте термін придатності та виробника

Починати потрібно з упаковки. На ній мають бути чіткі дані про сорт, рік фасування, термін придатності та номер партії. Прострочене або підозріле насіння дає низьку схожість. Перевагу варто віддавати перевіреним виробникам — вони ретельніше калібрують насіння та контролюють якість.

Оцінюйте зовнішній стан насіння

Якісне насіння має бути однорідним, щільним, без тріщин, темних плям і стороннього запаху. Легке й порожнє на дотик насіння часто виявляється нежиттєздатним. Перед покупкою бажано звернути увагу на форму та розмір — у якісного посівного матеріалу вони однакові в межах партії.

Використовуйте домашні методи перевірки

Є два прості способи визначити схожість:

Тест у воді. Насіння, що спливло за 10 хвилин, — порожнє і непридатне.

Тест з наелектризованою паличкою. Легке й сухе насіння притягується, а щільне залишається на місці.

Перед посівом насіння варто замочити в слабкому розчині марганцівки 20-30 хвилин — це знезаразить його та знизить ризик грибкових хвороб.

Готуйте насіння до проростання

Для підвищення схожості насіння після знезараження розкладають на вологій тканині й дають наклюнутися. Така підготовка забезпечує дружні сходи, швидший старт росту та підвищує стійкість майбутньої розсади.

Ми пояснювали те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

Також розповідали про те, які саме сорти картоплі варто обрати для посадки цього сезону.

Раніше повідомлялося про те, як часто поливати антуріум та яких помилок уникати, щоб рослина стабільно цвіла.