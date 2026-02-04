Как выбрать качественные семена овощей - советы для высокой всхожести и большого урожая

Девушка держит семена редиса. Фото: Freepik

Успех будущего урожая начинается с правильных семян, ведь даже самая лучшая почва и уход не компенсируют низкое качество посевного материала. Выбирать его нужно внимательно и по четким признакам.

Новини.LIVE рассказывает, как выбрать семена овощей, чтобы обеспечить высокую всхожесть и рекордный урожай.

Проверяйте срок годности и производителя

Начинать нужно с упаковки. На ней должны быть четкие данные о сорте, годе фасовки, сроке годности и номере партии. Просроченные или подозрительные семена дают низкую всхожесть. Предпочтение стоит отдавать проверенным производителям — они тщательно калибруют семена и контролируют качество.

Оценивайте внешнее состояние семян

Качественные семена должны быть однородными, плотными, без трещин, темных пятен и постороннего запаха. Легкие и пустые на ощупь семена часто оказываются нежизнеспособными. Перед покупкой желательно обратить внимание на форму и размер — у качественного посевного материала они одинаковы в пределах партии.

Используйте домашние методы проверки

Есть два простых способа определить всхожесть:

Тест в воде. Семена, всплывшие за 10 минут, — пустые и непригодные.

Тест с наэлектризованной палочкой. Легкие и сухие семена притягиваются, а плотные остаются на месте.

Перед посевом семена стоит замочить в слабом растворе марганцовки 20-30 минут — это обеззаразит их и снизит риск грибковых болезней.

Готовьте семена к прорастанию

Для повышения всхожести семена после обеззараживания раскладывают на влажной ткани и дают наклюнуться. Такая подготовка обеспечивает дружные всходы, более быстрый старт роста и повышает устойчивость будущей рассады.

