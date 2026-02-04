Видео
Главная Дом и огород Какие семена дают сильную рассаду — советы перед покупкой

Какие семена дают сильную рассаду — советы перед покупкой

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:20
Как выбрать качественные семена овощей - советы для высокой всхожести и большого урожая
Девушка держит семена редиса. Фото: Freepik

Успех будущего урожая начинается с правильных семян, ведь даже самая лучшая почва и уход не компенсируют низкое качество посевного материала. Выбирать его нужно внимательно и по четким признакам.

Новини.LIVE рассказывает, как выбрать семена овощей, чтобы обеспечить высокую всхожесть и рекордный урожай.

Читайте также:

Проверяйте срок годности и производителя

Начинать нужно с упаковки. На ней должны быть четкие данные о сорте, годе фасовки, сроке годности и номере партии. Просроченные или подозрительные семена дают низкую всхожесть. Предпочтение стоит отдавать проверенным производителям — они тщательно калибруют семена и контролируют качество.

Оценивайте внешнее состояние семян

Качественные семена должны быть однородными, плотными, без трещин, темных пятен и постороннего запаха. Легкие и пустые на ощупь семена часто оказываются нежизнеспособными. Перед покупкой желательно обратить внимание на форму и размер — у качественного посевного материала они одинаковы в пределах партии.

Используйте домашние методы проверки

Есть два простых способа определить всхожесть:

  • Тест в воде. Семена, всплывшие за 10 минут, — пустые и непригодные.
  • Тест с наэлектризованной палочкой. Легкие и сухие семена притягиваются, а плотные остаются на месте.

Перед посевом семена стоит замочить в слабом растворе марганцовки 20-30 минут — это обеззаразит их и снизит риск грибковых болезней.

Готовьте семена к прорастанию

Для повышения всхожести семена после обеззараживания раскладывают на влажной ткани и дают наклюнуться. Такая подготовка обеспечивает дружные всходы, более быстрый старт роста и повышает устойчивость будущей рассады.

Мы объясняли то, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.

Также рассказывали о том, какие именно сорта картофеля стоит выбрать для посадки в этом сезоне.

Ранее сообщалось о том, как часто поливать антуриум и каких ошибок избегать, чтобы растение стабильно цвело.

урожай овощи советы огород сад посев семена
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
