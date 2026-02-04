Як доглядати за пальмою арекою взимку - полив, температура, вологість, світло

Декоративні пальми Арека біля білої стіни. Фото: iStockphoto

Взимку арека швидко втрачає декоративність через холод, сухе повітря та неправильний полив, тому листя жовтіє і висихає. Але при правильних умовах пальма легко переживає зиму та зберігає пишну зелену крону.

Новини.LIVE пояснює, як доглядати ареку взимку, щоб уникнути пожовтіння листя та забезпечити рослині комфорт.

Оптимальна температура для ареки взимку

Арека чутлива до холоду, тому зимою їй потрібна стабільна температура 16-18 °C. Важливо уникати:

холодних підвіконь;

протягів під час провітрювання;

контакту горщика з холодною підлогою.

Переохолодження коренів — головна причина, чому арека жовтіє і втрачає тургор.

Поливання взимку: менше, але правильніше

У холодний сезон арека майже не росте, тому надмірний полив стає небезпечним.

Як поливати правильно:

лише після підсихання ґрунту на 3-4 см;

теплою, відстояною водою;

уникати застою води у піддоні.

Надлишок вологи взимку провокує кореневу гниль, через що листя темніє з кінчиків.

Вологість і освітлення: що змінити взимку

Опалення сильно пересушує повітря — саме тому кінчики листя темніють. Щоб арека почувалась комфортно:

обприскуйте листя 3-4 рази на тиждень;

поставте поруч зволожувач або піддон з водою;

тримайте пальму у світлому місці, але без протягів.

Взимку світла менше, тому корисно перемістити ареку ближче до вікна, уникаючи прямого холодного повітря.

Чи можна підживлювати ареку взимку

Підживлення у зимовий період краще призупинити, адже при низьких температурах та слабкому освітленні рослина не засвоює поживні речовини повною мірою. Добрива вносять лише у двох випадках:

якщо температура вище 20 °C;

якщо рослина продовжує активний ріст.

Інакше підживлення може навіть нашкодити — корені отримають опік, а листя пожовкне.

