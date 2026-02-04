Как ухаживать за пальмой арекой зимой - полив, температура, влажность, свет

Арека переживет даже суровую зиму — как ухаживать за пальмой
Зимой арека быстро теряет декоративность из-за холода, сухого воздуха и неправильного полива, поэтому листья желтеют и высыхают. Но при правильных условиях пальма легко переживает зиму и сохраняет пышную зеленую крону.
Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.
Оптимальная температура для ареки зимой
Арека чувствительна к холоду, поэтому зимой ей нужна стабильная температура 16-18 °C. Важно избегать:
- холодных подоконников;
- сквозняков во время проветривания;
- контакта горшка с холодным полом.
Переохлаждение корней — главная причина, почему арека желтеет и теряет тургор.
Полив зимой: меньше, но правильнее
В холодный сезон арека почти не растет, поэтому чрезмерный полив становится опасным.
Как поливать правильно:
- только после подсыхания почвы на 3-4 см;
- теплой, отстоянной водой;
- избегать застоя воды в поддоне.
Избыток влаги зимой провоцирует корневую гниль, из-за чего листья темнеют с кончиков.
Влажность и освещение: что изменить зимой
Отопление сильно пересушивает воздух — именно поэтому кончики листьев темнеют. Чтобы арека чувствовала себя комфортно:
- опрыскивайте листья 3-4 раза в неделю;
- поставьте рядом увлажнитель или поддон с водой;
- держите пальму в светлом месте, но без сквозняков.
Зимой света меньше, поэтому полезно переместить ареку ближе к окну, избегая прямого холодного воздуха.
Можно ли подкармливать ареку зимой
Подкормку в зимний период лучше приостановить, ведь при низких температурах и слабом освещении растение не усваивает питательные вещества в полной мере. Удобрения вносят только в двух случаях:
- если температура выше 20 °C;
- если растение продолжает активный рост.
Иначе подкормка может даже навредить — корни получат ожог, а листья пожелтеют.
