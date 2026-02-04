Видео
Главная Дом и огород Арека переживет даже суровую зиму — как ухаживать за пальмой

Арека переживет даже суровую зиму — как ухаживать за пальмой

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 14:40
Как ухаживать за пальмой арекой зимой - полив, температура, влажность, свет
Декоративные пальмы Арека возле белой стены. Фото: iStockphoto

Зимой арека быстро теряет декоративность из-за холода, сухого воздуха и неправильного полива, поэтому листья желтеют и высыхают. Но при правильных условиях пальма легко переживает зиму и сохраняет пышную зеленую крону.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.

Читайте также:

Оптимальная температура для ареки зимой

Арека чувствительна к холоду, поэтому зимой ей нужна стабильная температура 16-18 °C. Важно избегать:

  • холодных подоконников;
  • сквозняков во время проветривания;
  • контакта горшка с холодным полом.

Переохлаждение корней — главная причина, почему арека желтеет и теряет тургор.

Полив зимой: меньше, но правильнее

В холодный сезон арека почти не растет, поэтому чрезмерный полив становится опасным.
Как поливать правильно:

  • только после подсыхания почвы на 3-4 см;
  • теплой, отстоянной водой;
  • избегать застоя воды в поддоне.

Избыток влаги зимой провоцирует корневую гниль, из-за чего листья темнеют с кончиков.

Влажность и освещение: что изменить зимой

Отопление сильно пересушивает воздух — именно поэтому кончики листьев темнеют. Чтобы арека чувствовала себя комфортно:

  • опрыскивайте листья 3-4 раза в неделю;
  • поставьте рядом увлажнитель или поддон с водой;
  • держите пальму в светлом месте, но без сквозняков.

Зимой света меньше, поэтому полезно переместить ареку ближе к окну, избегая прямого холодного воздуха.

Можно ли подкармливать ареку зимой

Подкормку в зимний период лучше приостановить, ведь при низких температурах и слабом освещении растение не усваивает питательные вещества в полной мере. Удобрения вносят только в двух случаях:

  • если температура выше 20 °C;
  • если растение продолжает активный рост.

Иначе подкормка может даже навредить — корни получат ожог, а листья пожелтеют.

Мы уже писали о том, как правильно реагировать на утечку газа и когда нужно срочно вызывать специалистов.

Ранее объясняли то, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Подробнее рассказывали о том, какие популярные растения нельзя обрезать зимой и почему это критично для их развития.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
