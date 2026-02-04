Как ухаживать за пальмой арекой зимой - полив, температура, влажность, свет

Декоративные пальмы Арека возле белой стены. Фото: iStockphoto

Зимой арека быстро теряет декоративность из-за холода, сухого воздуха и неправильного полива, поэтому листья желтеют и высыхают. Но при правильных условиях пальма легко переживает зиму и сохраняет пышную зеленую крону.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.

Оптимальная температура для ареки зимой

Арека чувствительна к холоду, поэтому зимой ей нужна стабильная температура 16-18 °C. Важно избегать:

холодных подоконников;

сквозняков во время проветривания;

контакта горшка с холодным полом.

Переохлаждение корней — главная причина, почему арека желтеет и теряет тургор.

Полив зимой: меньше, но правильнее

В холодный сезон арека почти не растет, поэтому чрезмерный полив становится опасным.

Как поливать правильно:

только после подсыхания почвы на 3-4 см;

теплой, отстоянной водой;

избегать застоя воды в поддоне.

Избыток влаги зимой провоцирует корневую гниль, из-за чего листья темнеют с кончиков.

Влажность и освещение: что изменить зимой

Отопление сильно пересушивает воздух — именно поэтому кончики листьев темнеют. Чтобы арека чувствовала себя комфортно:

опрыскивайте листья 3-4 раза в неделю;

поставьте рядом увлажнитель или поддон с водой;

держите пальму в светлом месте, но без сквозняков.

Зимой света меньше, поэтому полезно переместить ареку ближе к окну, избегая прямого холодного воздуха.

Можно ли подкармливать ареку зимой

Подкормку в зимний период лучше приостановить, ведь при низких температурах и слабом освещении растение не усваивает питательные вещества в полной мере. Удобрения вносят только в двух случаях:

если температура выше 20 °C;

если растение продолжает активный рост.

Иначе подкормка может даже навредить — корни получат ожог, а листья пожелтеют.

