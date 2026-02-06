Видео
Главная Дом и огород Основные удобрения сезона — что нужно каждой культуре

Основные удобрения сезона — что нужно каждой культуре

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 10:00
Какие удобрения вносить весной и летом - азотные, фосфорные и калийные подкормки для сада и огорода
Человек удобряет огород. Фото: Pinterest

Растения на огороде и в саду нуждаются в базовом питании, без которого невозможно сформировать крепкие листья, сильные корни и полноценный урожай. Именно три вида удобрений отвечают за рост, развитие и качество плодов в течение всего сезона.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения стоит применять с весны и почему они необходимы каждой культуре.

Азотные удобрения — старт активного роста

Азот необходим на ранних стадиях развития. Он формирует зеленую массу, укрепляет стебли и помогает рассаде быстрее адаптироваться после пересадки. При недостатке азота листья светлеют, а рост замедляется. Вносят такие удобрения весной и в начале лета.

Фосфорные удобрения — крепкие корни и завязь

Фосфор отвечает за укоренение и образование бутонов. Он улучшает цветение, вкус плодов и их хранение. Фосфорные подкормки применяют во время высадки, в фазе цветения и осенью, когда почву готовят к следующему сезону.

Калийные удобрения — выносливость и качество плодов

Калий повышает устойчивость к перепадам температур, засухе и болезням. Он делает плоды более плотными и сладкими, а также способствует обильному завязыванию. Калий важен в период формирования урожая и в конце сезона для подготовки растений к холоду.

Почему эти удобрения нужны всем культурам

Овощи, цветы и плодовые культуры имеют одинаковую потребность в азоте, фосфоре и калии. Вместе эти элементы обеспечивают полноценное развитие и стабильный урожай независимо от типа растения. Регулярное внесение этих подкормок поддерживает баланс питательных веществ в почве и предотвращает истощение участка в течение сезона.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
