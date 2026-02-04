Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Какие растения не любят золу — список культур, которым она вредит

Какие растения не любят золу — список культур, которым она вредит

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 20:09
Какие растения нельзя удобрять золой - полный перечень и советы садоводам
Человек удобряет золой растения. Фото: Deavita

Древесная зола считается полезным удобрением, но для многих растений она может стать настоящей угрозой, резко изменяя pH почвы и провоцируя хлороз. Именно поэтому важно знать, каким культурам зола категорически не подходит.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения не переносят золу и чем ее безопасно заменить, чтобы не потерять урожай и цветение.

Реклама
Читайте также:

Почему некоторые культуры не переносят золу

Зола имеет щелочную реакцию (pH 8-13) и резко повышает кислотность почвы. Для ацидофильных растений, требующих уровня pH 4,5-6,0, это критично: они перестают усваивать железо, марганец и азот. Результат — хлороз, слабый рост и отсутствие цветения. Особенно чувствительны растения, естественно растущие в хвойных лесах и на заболоченных почвах.

Цветы и декоративные кустарники, которым зола вредит

Под запретом зола для:

  • гортензий — повышение pH меняет цвет и тормозит цветение;
  • рододендронов и азалий — листья желтеют, бутонов становится меньше;
  • вереска, папоротника, ландыша — корни страдают от щелочной среды.

Эти культуры любят кислую почву, поэтому вместо золы им подходит хвойная мульча или торф.

Овощи и ягодники, реагирующие особенно остро

Нельзя вносить золу под:

  • щавель и редис — вкус ухудшается, корнеплоды одревесневают;
  • картофель — повышение pH резко увеличивает риск парши;
  • бобовые — избыток калия блокирует усвоение магния;
  • голубику, чернику, бруснику — почва становится непригодной, ягоды мельчают.

Для ягодников зола — одна из самых опасных добавок, так как разрушает кислую среду, необходимую для урожая.

Чем заменить золу без вреда

Чтобы сохранить баланс почвы, вместо золы используйте:

  • верховой торф или хвойную мульчу;
  • серу или сульфат аммония для поддержания кислотности;
  • специальные удобрения для гортензий, рододендронов и ягодников.

Такой подход сохранит правильный pH и поможет капризным культурам развиваться без стресса.

Мы уже писали о том, как правильно посадить лилии в январе и какое правило гарантирует их прорастание.

Ранее сообщалось о том, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой.

Также мы объясняли то, как спасти гортензии после мороза и обеспечить им пышное цветение.

растения удобрения советы вред древесная зола
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации