Які рослини не можна удобрювати золою - повний перелік і поради садівникам

Деревна зола вважається корисним добривом, але для багатьох рослин вона може стати справжньою загрозою, різко змінюючи pH ґрунту та провокуючи хлороз. Саме тому важливо знати, яким культурам зола категорично не підходить.

Новини.LIVE розповідає, які рослини не переносять золу та чим її безпечно замінити, щоб не втратити врожай і цвітіння.

Чому деякі культури не переносять золу

Зола має лужну реакцію (pH 8-13) і різко підвищує кислотність ґрунту. Для ацидофільних рослин, що потребують рівня pH 4,5-6,0, це критично: вони перестають засвоювати залізо, марганець і азот. Результат — хлороз, слабкий ріст та відсутність цвітіння. Особливо чутливі рослини, що природно ростуть у хвойних лісах і на заболочених ґрунтах.

Квіти й декоративні кущі, яким зола шкодить

Під забороною зола для:

гортензій — підвищення pH змінює колір та гальмує цвітіння;

рододендронів і азалій — листя жовтіє, бутонів стає менше;

вереску, папороті, конвалії — коріння страждає від лужного середовища.

Ці культури люблять кислий ґрунт, тому замість золи їм підходить хвойна мульча або торф.

Овочі та ягідники, що реагують особливо гостро

Не можна вносити золу під:

щавель та редис — смак погіршується, коренеплоди дерев’яніють;

картоплю — підвищення pH різко збільшує ризик парші;

бобові — надлишок калію блокує засвоєння магнію;

лохину, чорницю, брусницю — ґрунт стає непридатним, ягоди дрібнішають.

Для ягідників зола — одна з найнебезпечніших добавок, бо руйнує кисле середовище, необхідне для врожаю.

Чим замінити золу без шкоди

Щоб зберегти баланс ґрунту, замість золи використовуйте:

верховий торф або хвойну мульчу;

сірку чи сульфат амонію для підтримки кислотності;

спеціальні добрива для гортензій, рододендронів і ягідників.

Такий підхід збереже правильний pH і допоможе примхливим культурам розвиватися без стресу.

