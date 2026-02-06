Які добрива вносити навесні та влітку - азотні, фосфорні й калійні підживлення для саду й городу

Людина удобрює город. Фото: Pinterest

Рослини на городі та в саду потребують базового живлення, без якого неможливо сформувати міцне листя, сильні корені та повноцінний урожай. Саме три види добрив відповідають за ріст, розвиток і якість плодів протягом усього сезону.

Новини.LIVE розповідає, які добрива варто застосовувати з весни й чому вони необхідні кожній культурі.

Азотні добрива — старт активного росту

Азот необхідний на ранніх стадіях розвитку. Він формує зелену масу, зміцнює стебла та допомагає розсаді швидше адаптуватися після пересаджування. За нестачі азоту листя світлішає, а ріст сповільнюється. Вносять такі добрива навесні та на початку літа.

Фосфорні добрива — міцні корені та зав’язь

Фосфор відповідає за укорінення й утворення бутонів. Він покращує цвітіння, смак плодів і їхнє зберігання. Фосфорні підживлення застосовують під час висадки, у фазі цвітіння та восени, коли ґрунт готують до наступного сезону.

Калійні добрива — витривалість і якість плодів

Калій підвищує стійкість до перепадів температур, посухи та хвороб. Він робить плоди щільнішими та солодшими, а також сприяє рясному зав’язуванню. Калій важливий у період формування врожаю та наприкінці сезону для підготовки рослин до холоду.

Чому ці добрива потрібні всім культурам

Овочі, квіти й плодові культури мають однакову потребу в азоті, фосфорі та калії. Разом ці елементи забезпечують повноцінний розвиток і стабільний урожай незалежно від типу рослини. Регулярне внесення цих підживлень підтримує баланс поживних речовин у ґрунті та запобігає виснаженню ділянки протягом сезону.

