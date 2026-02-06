Відео
Головна Дім та город Основні добрива сезону — що потрібно кожній культурі

Основні добрива сезону — що потрібно кожній культурі

Дата публікації: 6 лютого 2026 10:00
Які добрива вносити навесні та влітку - азотні, фосфорні й калійні підживлення для саду й городу
Людина удобрює город. Фото: Pinterest

Рослини на городі та в саду потребують базового живлення, без якого неможливо сформувати міцне листя, сильні корені та повноцінний урожай. Саме три види добрив відповідають за ріст, розвиток і якість плодів протягом усього сезону.

Новини.LIVE розповідає, які добрива варто застосовувати з весни й чому вони необхідні кожній культурі.

Читайте також:

Азотні добрива — старт активного росту

Азот необхідний на ранніх стадіях розвитку. Він формує зелену масу, зміцнює стебла та допомагає розсаді швидше адаптуватися після пересаджування. За нестачі азоту листя світлішає, а ріст сповільнюється. Вносять такі добрива навесні та на початку літа.

Фосфорні добрива — міцні корені та зав’язь

Фосфор відповідає за укорінення й утворення бутонів. Він покращує цвітіння, смак плодів і їхнє зберігання. Фосфорні підживлення застосовують під час висадки, у фазі цвітіння та восени, коли ґрунт готують до наступного сезону.

Калійні добрива — витривалість і якість плодів

Калій підвищує стійкість до перепадів температур, посухи та хвороб. Він робить плоди щільнішими та солодшими, а також сприяє рясному зав’язуванню. Калій важливий у період формування врожаю та наприкінці сезону для підготовки рослин до холоду.

Чому ці добрива потрібні всім культурам

Овочі, квіти й плодові культури мають однакову потребу в азоті, фосфорі та калії. Разом ці елементи забезпечують повноцінний розвиток і стабільний урожай незалежно від типу рослини. Регулярне внесення цих підживлень підтримує баланс поживних речовин у ґрунті та запобігає виснаженню ділянки протягом сезону.

Ми вже писали про те, яку полуницю варто обрати та як правильно доглядати за кущами для найкращого результату.

Раніше пояснювали те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

Детальніше розповідали про те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
