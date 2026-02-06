Как правильно сеять перец в открытый грунт - главный агрономический принцип

Урожай перца на огороде. Фото: Pinterest

Всходы перца в открытом грунте часто получаются слабыми из-за холодной почвы, неправильной глубины заделки и чрезмерного увлажнения. Агрономы назвали метод, обеспечивающий равномерное развитие растений и лучший урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сеять перец в открытый грунт, чтобы получить сильные всходы и стабильный урожай.

Главный принцип успешного посева

Главное правило агрономов — стабильная температура 22-28 °C и умеренная влажность почвы. Без этого семена прорастают неравномерно, всходы слабые, а урожай снижается. Важно также следить, чтобы земля была легкой и хорошо пропускала воздух, ведь перец не переносит уплотненного грунта и быстро теряет способность к прорастанию.

Что обязательно учесть при посеве перца

Высевать только в теплый, прогретый субстрат.

Не заделывать семена глубже чем на 5-7 мм.

Использовать легкую рыхлую почву с песком или перлитом.

Обеспечить яркий рассеянный свет на этапе прорастания.

Типичные ошибки огородников

Ранний посев в холодный грунт.

Переувлажнение после полива.

Загущение семян в контейнере.

Отсутствие подкормок на старте роста.

Как получить сильную рассаду

Сеянцы должны иметь 4-5 листьев, крепкий стебель и здоровую корневую систему. Регулярный, но умеренный полив и минеральные подкормки поддерживают развитие растений и формирование завязи. Достаточное количество света и своевременное рыхление почвы помогают рассаде расти компактной и выносливой.

