Україна
Посев перца в открытый грунт — техника, дающая равномерные всходы

Посев перца в открытый грунт — техника, дающая равномерные всходы

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 00:57
Как правильно сеять перец в открытый грунт - главный агрономический принцип
Урожай перца на огороде. Фото: Pinterest

Всходы перца в открытом грунте часто получаются слабыми из-за холодной почвы, неправильной глубины заделки и чрезмерного увлажнения. Агрономы назвали метод, обеспечивающий равномерное развитие растений и лучший урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сеять перец в открытый грунт, чтобы получить сильные всходы и стабильный урожай.

Читайте также:

Главный принцип успешного посева

Главное правило агрономов — стабильная температура 22-28 °C и умеренная влажность почвы. Без этого семена прорастают неравномерно, всходы слабые, а урожай снижается. Важно также следить, чтобы земля была легкой и хорошо пропускала воздух, ведь перец не переносит уплотненного грунта и быстро теряет способность к прорастанию.

Что обязательно учесть при посеве перца

  • Высевать только в теплый, прогретый субстрат.
  • Не заделывать семена глубже чем на 5-7 мм.
  • Использовать легкую рыхлую почву с песком или перлитом.
  • Обеспечить яркий рассеянный свет на этапе прорастания.

Типичные ошибки огородников

  • Ранний посев в холодный грунт.
  • Переувлажнение после полива.
  • Загущение семян в контейнере.
  • Отсутствие подкормок на старте роста.

Как получить сильную рассаду

Сеянцы должны иметь 4-5 листьев, крепкий стебель и здоровую корневую систему. Регулярный, но умеренный полив и минеральные подкормки поддерживают развитие растений и формирование завязи. Достаточное количество света и своевременное рыхление почвы помогают рассаде расти компактной и выносливой.

Мы уже писали о том, зачем белить стволы зимой и как правильно это делать.

Ранее объясняли то, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Подробнее рассказывали о том, какие сидераты лучше не высевать и как правильно выбрать зеленое удобрение для своего огорода.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
