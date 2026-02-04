Как подготовить семена кабачков перед посевом - хитрость для дружных всходов

Кабачки растут на огороде. Фото: Decorexpro

Кабачки считаются неприхотливой культурой, но даже они иногда всходят неравномерно, оставляя пустые места на грядке. Но одна простая подготовка семян перед посевом полностью решает эту проблему и обеспечивает дружные и сильные всходы.

Новини.LIVE рассказывает, что сделать с семенами кабачков перед посадкой, чтобы получить ровные ряды без пробелов.

Почему кабачки иногда всходят неравномерно

Кабачки обычно неприхотливы, но сухие или слабые семена часто прорастают по-разному: часть зернышек пробуждается быстро, другие задерживаются или не прорастают совсем. Из-за этого на грядке образуются пробелы, и растения растут неравномерно, что снижает общий урожай.

Одна хитрость, которая работает всегда

Секрет дружных всходов — замачивание семян перед посевом. Как это делают огородники:

семена замачивают в теплой воде или слабом растворе марганцовки на 6-8 часов;

вода должна быть комнатной температуры, чтобы не повредить оболочку;

после замачивания семена подсушивают, чтобы они не прилипали к рукам.

Дополнительный прием: положить семена во влажную ткань на 12-24 часа, чтобы появились маленькие ростки — такие зернышки всходят практически на 100%.

Какой грунт нужен для ровных всходов

После подготовки семян важно высеять их в правильный субстрат. Кабачки отдают предпочтение:

легкую, рыхлую почву;

плодородной земле с хорошей воздухопроницаемостью;

посеву на глубину 2-3 см.

Равномерный полив после посадки обеспечивает одинаковые условия для каждого семени, поэтому всходы появляются дружно и без пропусков.

Преимущества метода, которые отмечают огородники

Те, кто замачивает семена, говорят, что всходы получаются ровные, кусты растут одинаковыми по силе, и уход значительно упрощается — не нужно прореживать ряды. Сильные начальные ростки быстрее входят в рост, лучше переносят жару и раньше плодоносят. В итоге одна простая хитрость заметно повышает урожайность грядки.

