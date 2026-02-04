Як підготувати насіння кабачків перед посівом - хитрість для дружних сходів

Кабачки ростуть на городі. Фото: Decorexpro

Кабачки вважаються невибагливою культурою, але навіть вони інколи сходять нерівномірно, залишаючи порожні місця на грядці. Та одна проста підготовка насіння перед посівом повністю вирішує цю проблему й забезпечує дружні та сильні сходи.

Новини.LIVE розповідає, що зробити з насінням кабачків перед посадкою, щоб отримати рівні ряди без прогалин.

Чому кабачки інколи сходять нерівномірно

Кабачки зазвичай невибагливі, але сухе або слабке насіння часто проростає по-різному: частина зерняток пробуджується швидко, інші затримуються або не проростають зовсім. Через це на грядці утворюються прогалини, і рослини ростуть нерівномірно, що знижує загальний урожай.

Одна хитрість, яка працює завжди

Секрет дружних сходів — замочування насіння перед посівом. Як це роблять городники:

насіння замочують у теплій воді або слабкому розчині марганцівки на 6-8 годин;

вода має бути кімнатної температури, щоб не пошкодити оболонку;

після замочування насіння підсушують, щоб воно не прилипало до рук.

Додатковий прийом: покласти насіння у вологу тканину на 12-24 години, щоб з’явилися маленькі паростки — такі зернятка сходять практично на 100%.

Який ґрунт потрібен для рівних сходів

Після підготовки насіння важливо висіяти його у правильний субстрат. Кабачки віддають перевагу:

легкому, пухкому ґрунту;

родючій землі з хорошою повітропроникністю;

посіву на глибину 2-3 см.

Рівномірний полив після посадки забезпечує однакові умови для кожної насінини, тому сходи з’являються дружно й без пропусків.

Переваги методу, які відзначають городники

Ті, хто замочує насіння, кажуть, що сходи виходять рівні, кущі ростуть однаковими за силою, і догляд значно спрощується — не потрібно проріджувати ряди. Сильні початкові паростки швидше входять у ріст, краще переносять спеку та раніше плодоносить. У підсумку одна проста хитрість помітно підвищує урожайність грядки.

