Як підготувати насіння кабачків перед посівом - хитрість для дружних сходів

Сходи кабачків ідеальні — зробіть перед посівом одну дію
Кабачки вважаються невибагливою культурою, але навіть вони інколи сходять нерівномірно, залишаючи порожні місця на грядці. Та одна проста підготовка насіння перед посівом повністю вирішує цю проблему й забезпечує дружні та сильні сходи.
Новини.LIVE розповідає, що зробити з насінням кабачків перед посадкою, щоб отримати рівні ряди без прогалин.
Чому кабачки інколи сходять нерівномірно
Кабачки зазвичай невибагливі, але сухе або слабке насіння часто проростає по-різному: частина зерняток пробуджується швидко, інші затримуються або не проростають зовсім. Через це на грядці утворюються прогалини, і рослини ростуть нерівномірно, що знижує загальний урожай.
Одна хитрість, яка працює завжди
Секрет дружних сходів — замочування насіння перед посівом. Як це роблять городники:
- насіння замочують у теплій воді або слабкому розчині марганцівки на 6-8 годин;
- вода має бути кімнатної температури, щоб не пошкодити оболонку;
- після замочування насіння підсушують, щоб воно не прилипало до рук.
Додатковий прийом: покласти насіння у вологу тканину на 12-24 години, щоб з’явилися маленькі паростки — такі зернятка сходять практично на 100%.
Який ґрунт потрібен для рівних сходів
Після підготовки насіння важливо висіяти його у правильний субстрат. Кабачки віддають перевагу:
- легкому, пухкому ґрунту;
- родючій землі з хорошою повітропроникністю;
- посіву на глибину 2-3 см.
Рівномірний полив після посадки забезпечує однакові умови для кожної насінини, тому сходи з’являються дружно й без пропусків.
Переваги методу, які відзначають городники
Ті, хто замочує насіння, кажуть, що сходи виходять рівні, кущі ростуть однаковими за силою, і догляд значно спрощується — не потрібно проріджувати ряди. Сильні початкові паростки швидше входять у ріст, краще переносять спеку та раніше плодоносить. У підсумку одна проста хитрість помітно підвищує урожайність грядки.
Ми вже писали про те, як приготувати зимове підживлення та чому воно працює так ефективно.
Раніше пояснювали те, як зробити ефективне добриво з картопляних очисток і як його використовувати без шкоди для рослин.
Детальніше розповідали про те, як зрозуміти, що орхідеї терміново потрібна пересадка та коли робити це правильно.
Читайте Новини.LIVE!