Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посів перцю у відкритий ґрунт — техніка, що дає рівномірні сходи

Посів перцю у відкритий ґрунт — техніка, що дає рівномірні сходи

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 00:57
Як правильно сіяти перець у відкритий ґрунт - головний агрономічний принцип
Урожай перцю на городі. Фото: Pinterest

Сходи перцю у відкритому ґрунті часто виходять слабкими через холодний ґрунт, неправильну глибину загортання та надмірне зволоження. Агрономи назвали метод, що забезпечує рівномірний розвиток рослин і кращий урожай.

Новини.LIVE розповідає, як правильно сіяти перець у відкритий ґрунт, щоб отримати сильні сходи та стабільний урожай.

Реклама
Читайте також:

Головний принцип успішного посіву

Головне правило агрономів — стабільна температура 22-28 °C і помірна вологість ґрунту. Без цього насіння проростає нерівномірно, сходи слабкі, а врожай знижується. Важливо також стежити, щоб земля була легкою та добре пропускала повітря, адже перець не переносить ущільненого ґрунту й швидко втрачає здатність до проростання.

Що обов’язково врахувати при посіві перцю

  • Висівати тільки в теплий, прогрітий субстрат.
  • Не загортати насіння глибше ніж на 5-7 мм.
  • Використовувати легкий пухкий ґрунт з піском або перлітом.
  • Забезпечити яскраве розсіяне світло на етапі проростання.

Типові помилки городників

  • Ранній посів у холодний ґрунт.
  • Перезволоження після поливу.
  • Загущення насіння у контейнері.
  • Відсутність підживлення на старті росту.

Як отримати сильну розсаду

Сіянці повинні мати 4-5 листків, міцне стебло і здорову кореневу систему. Регулярний, але помірний полив і мінеральні підживлення підтримують розвиток рослин і формування зав’язі. Достатня кількість світла та своєчасне розпушування ґрунту допомагають розсаді рости компактною та витривалою.

Ми вже писали про те, навіщо білити стовбури взимку та як правильно це робити.

Раніше пояснювали те, як зробити ефективне добриво з картопляних очисток і як його використовувати без шкоди для рослин.

Детальніше розповідали про те, які сидерати краще не висівати та як правильно обрати зелене добриво для свого городу.

врожай поради город сад посів ефективні способи перець
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації