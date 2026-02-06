Як правильно сіяти перець у відкритий ґрунт - головний агрономічний принцип

Урожай перцю на городі. Фото: Pinterest

Сходи перцю у відкритому ґрунті часто виходять слабкими через холодний ґрунт, неправильну глибину загортання та надмірне зволоження. Агрономи назвали метод, що забезпечує рівномірний розвиток рослин і кращий урожай.

Новини.LIVE розповідає, як правильно сіяти перець у відкритий ґрунт, щоб отримати сильні сходи та стабільний урожай.

Головний принцип успішного посіву

Головне правило агрономів — стабільна температура 22-28 °C і помірна вологість ґрунту. Без цього насіння проростає нерівномірно, сходи слабкі, а врожай знижується. Важливо також стежити, щоб земля була легкою та добре пропускала повітря, адже перець не переносить ущільненого ґрунту й швидко втрачає здатність до проростання.

Що обов’язково врахувати при посіві перцю

Висівати тільки в теплий, прогрітий субстрат.

Не загортати насіння глибше ніж на 5-7 мм.

Використовувати легкий пухкий ґрунт з піском або перлітом.

Забезпечити яскраве розсіяне світло на етапі проростання.

Типові помилки городників

Ранній посів у холодний ґрунт.

Перезволоження після поливу.

Загущення насіння у контейнері.

Відсутність підживлення на старті росту.

Як отримати сильну розсаду

Сіянці повинні мати 4-5 листків, міцне стебло і здорову кореневу систему. Регулярний, але помірний полив і мінеральні підживлення підтримують розвиток рослин і формування зав’язі. Достатня кількість світла та своєчасне розпушування ґрунту допомагають розсаді рости компактною та витривалою.

