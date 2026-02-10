Де найкраще садити огірки на городі - сівозміна, правильні попередники та врожайність

Огірки ростуть на городі. Фото: Freepik

Навіть за гарного поливу огірки можуть не давати урожаю, якщо посаджені не на тій грядці. Ця культура дуже чутлива до сівозміни, тому правильний вибір місця напряму впливає на кількість зав’язей та майбутній урожай.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обрати грядку для огірків і які попередники гарантують стабільний та рясний урожай.

Чому місце посадки вирішує все

Огірки ростуть лише на пухкому, родючому ґрунті, вільному від патогенів. Після невідповідних культур земля виснажується, а ризик грибкових хвороб різко зростає, що знижує врожай навіть за правильного догляду.

Кращі попередники для огірків

Найвищий урожай дають грядки після:

бобових — насичують ґрунт азотом, стимулюють ріст та утворення зав’язей;

коренеплодів — покращують структуру ґрунту та утримання вологи;

картоплі — не передає огіркам спільних хвороб, але перед посадкою важливо прибрати шкідників;

капусти — залишає структурований ґрунт без небезпечних збудників.

Після яких культур садити не можна

Гарбузові (кабачки, гарбуз, дині) — мають однакові хвороби та шкідників.

Огірки — земля не відновлюється, зростає концентрація патогенів.

Повернення огірків на попереднє місце можливе лише через 3-4 роки.

Результат правильної сівозміни

Якщо обрати правильну грядку, навіть стандартний догляд забезпечує рясний урожай без додаткових підживлень. Огірки формують більше зав’язей, менше хворіють і стабільно плодоносять впродовж сезону.

