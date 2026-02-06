Сорта огурцов, дающие мало плодов - какие разновидности разочаровали огородников

Огурцы растут на огороде. Фото: Pixabay

В сезоне огурцов некоторые популярные сорта показали много пустоцветов, слабое завязывание и заметно более низкую урожайность, чем ожидали огородники. Специалисты определили три разновидности, которые в этом году оказались наименее результативными на грядках.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта огурцов не стоит высевать и почему их урожайность оказывается ниже других.

Сорта, которые не оправдали урожайности

Некоторые огурцы формируют большое количество пустоцветов или дают слишком слабое завязывание плодов. Это приводит к низкому урожаю даже при правильном уходе и стабильной погоде. Из-за этого грядки тратят ресурс, но не обеспечивают ожидаемого количества зеленцов.

Три разновидности с самыми слабыми результатами

"Кибрия" — поздний сорт с тонкими плетями, формирующий ограниченное количество зеленцов. Урожайность заметно ниже по сравнению с другими гибридами.

"Амур" — рассада растет медленнее других сортов, из-за чего кусты долго входят в фазу плодоношения.

"Авантюрист" — отличается большим количеством пустоцветов, что резко снижает общую отдачу грядки.

Почему эти сорта уступают другим

Несмотря на то что "Кибрия" и "Амур" считаются в целом приемлемыми гибридами, их показатели урожайности ниже, когда есть сравнение с более продуктивными сортами. Недостаточное количество завязи, слабые плети и медленный старт роста делают эти огурцы менее выгодными для сезона.

Что выбрать вместо них

Огородники советуют обращать внимание на ранние или среднеранние гибриды с мощной завязью и минимальным количеством пустоцветов. Такие огурцы лучше адаптируются к изменению погоды, быстрее формируют урожай и стабильно плодоносят в течение сезона.

