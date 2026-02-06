Відео
Україна
Ці сорти огірків формують мало плодів і дають слабкий урожай

Ці сорти огірків формують мало плодів і дають слабкий урожай

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 06:51
Сорти огірків, що дають мало плодів - які різновиди розчарували городників
Огірки ростуть на городі. Фото: Pixabay

У сезоні огірків деякі популярні сорти показали багато пустоцвітів, слабке зав’язування та помітно нижчу врожайність, ніж очікували городники. Фахівці визначили три різновиди, які цього року виявилися найменш результативними на грядках.

Новини.LIVE пояснює, які сорти огірків не варто висівати та чому їхня врожайність виявляється нижчою за інші.

Читайте також:

Сорти, що не виправдали врожайності

Деякі огірки формують велику кількість пустоцвітів або дають надто слабке зав’язування плодів. Це призводить до низького врожаю навіть за правильного догляду та стабільної погоди. Через це грядки витрачають ресурс, але не забезпечують очікуваної кількості зеленців.

Три різновиди з найслабшими результатами

  • "Кібрія" — пізній сорт із тонкими батогами, що формує обмежену кількість зеленців. Урожайність помітно нижча порівняно з іншими гібридами.
  • "Амур" — розсада росте повільніше за інші сорти, через що кущі довго входять у фазу плодоношення.
  • "Авантюрист" — відзначається великою кількістю пустоцвітів, що різко знижує загальну віддачу грядки.

Чому ці сорти поступаються іншим

Попри те що "Кібрія" і "Амур" вважаються загалом прийнятними гібридами, їхні показники врожайності нижчі, коли є порівняння з більш продуктивними сортами. Недостатня кількість зав’язі, слабкі батоги та повільний старт росту роблять ці огірки менш вигідними для сезону.

Що обрати замість них

Городники радять звертати увагу на ранні або середньоранні гібриди з потужною зав’яззю й мінімальною кількістю пустоцвітів. Такі огірки краще адаптуються до зміни погоди, швидше формують урожай і стабільно плодоносять протягом сезону.

Ми вже писали про те, що зробити з насінням кабачків перед посадкою, щоб отримати рівні ряди без прогалин.

Раніше повідомлялося про те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Також ми пояснювали те, які рослини не переносять золу та чим її безпечно замінити, щоб не втратити врожай і цвітіння.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
