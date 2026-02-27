Лунный посевной календарь на март 2026 — когда урожайные даты

Лунный посевной календарь на март 2026 года. Коллаж: Новини.LIVE

Именно в марте начинается огородный сезон, когда мы закладываем фундамент будущего урожая. Это время посева овощей, зелени и цветов, подкормки садовых культур и обрезки деревьев. А чтобы урожай был щедрым, стоит обратить внимание на фазы Луны. Ведь они влияют на рост растений, развитие корневой системы и устойчивость к болезням.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на март 2026 года, который подскажет самые благоприятные дни для огородных и садовых работ.

Фазы Луны в марте 2026 года

Растущая Луна — с 1 по 2 марта;

— с 1 по 2 марта; Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;

— 3 марта в 13:37 по Киеву; Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;

— с 4 по 18 марта; Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;

— 19 марта в 03:23 по Киеву; Растущая Луна — с 20 по 31 марта;

— с 20 по 31 марта; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.

Влияние фаз Луны на растения. Коллаж: Новини.LIVE

Какие дни благоприятны для посева и посадки растений в марте 2026 года

Лучшие дни для работ в саду и на огороде: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 марта.

В эти даты можно сеять овощи, зелень и цветы на рассаду, работать в теплице, сеять холодостойкие культуры в открытый грунт. Также это благоприятные дни для ухода за комнатными растениями.

Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде в марте 2026 года

Не рекомендуется заниматься посевом и посадкой: 15, 20 марта.

Но в эти дни можно заняться другими, подготовительными работами:

перекопкой и удобрением почвы;

уходом за садовыми инструментами;

планированием дальнейших посадок.

Что и когда можно сеять в марте 2026 года

Посев огородных культур и цветов на рассаду:

Капуста поздняя — 7, 8, 15, 16, 19, 20 марта.

Кабачки и патиссоны — 1, 2, 3, 7, 8 марта.

Тыквы - 1, 2, 3, 7, 8 марта.

Цветы (астры, циннии) — 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 марта.

Бархатцы — 7, 8, 15, 16 марта.

Посев и посадка растений в теплице:

Томаты (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 марта.

Огурцы (посев семян) — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Перец (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 марта.

Баклажаны (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8 марта.

Редис ранний — 27, 28, 29 марта.

Салат и шпинат — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Холодостойкие культуры в открытый грунт:

Морковь — 27, 28, 29, 30, 31 марта.

Редис — 27, 28, 29, 30 марта.

Редька ранняя — 27, 28, 29 марта.

Петрушка и укроп — 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 марта.

Салат листовой — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Лук-севок — 27, 28, 29, 30 марта.

Чеснок яровой — 27, 28, 29 марта.

Горох и бобы — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Картофель ранний — 27, 28, 29, 29, 30, 31 марта.

