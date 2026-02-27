Лунный посевной календарь на март 2026 — когда урожайные даты

Когда урожайные дни в марте 2026 — лунный посевной календарь
Именно в марте начинается огородный сезон, когда мы закладываем фундамент будущего урожая. Это время посева овощей, зелени и цветов, подкормки садовых культур и обрезки деревьев. А чтобы урожай был щедрым, стоит обратить внимание на фазы Луны. Ведь они влияют на рост растений, развитие корневой системы и устойчивость к болезням.
лунным посевным календарем на март 2026 года, который подскажет самые благоприятные дни для огородных и садовых работ.
Фазы Луны в марте 2026 года
- Растущая Луна — с 1 по 2 марта;
- Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;
- Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;
- Растущая Луна — с 20 по 31 марта;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.
Какие дни благоприятны для посева и посадки растений в марте 2026 года
Лучшие дни для работ в саду и на огороде: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 марта.
В эти даты можно сеять овощи, зелень и цветы на рассаду, работать в теплице, сеять холодостойкие культуры в открытый грунт. Также это благоприятные дни для ухода за комнатными растениями.
Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде в марте 2026 года
Не рекомендуется заниматься посевом и посадкой: 15, 20 марта.
Но в эти дни можно заняться другими, подготовительными работами:
- перекопкой и удобрением почвы;
- уходом за садовыми инструментами;
- планированием дальнейших посадок.
Что и когда можно сеять в марте 2026 года
Посев огородных культур и цветов на рассаду:
- Капуста поздняя — 7, 8, 15, 16, 19, 20 марта.
- Кабачки и патиссоны — 1, 2, 3, 7, 8 марта.
- Тыквы - 1, 2, 3, 7, 8 марта.
- Цветы (астры, циннии) — 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 марта.
- Бархатцы — 7, 8, 15, 16 марта.
Посев и посадка растений в теплице:
- Томаты (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 марта.
- Огурцы (посев семян) — 1, 2, 3, 19, 20 марта.
- Перец (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 марта.
- Баклажаны (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8 марта.
- Редис ранний — 27, 28, 29 марта.
- Салат и шпинат — 1, 2, 3, 19, 20 марта.
Холодостойкие культуры в открытый грунт:
- Морковь — 27, 28, 29, 30, 31 марта.
- Редис — 27, 28, 29, 30 марта.
- Редька ранняя — 27, 28, 29 марта.
- Петрушка и укроп — 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 марта.
- Салат листовой — 1, 2, 3, 19, 20 марта.
- Лук-севок — 27, 28, 29, 30 марта.
- Чеснок яровой — 27, 28, 29 марта.
- Горох и бобы — 1, 2, 3, 19, 20 марта.
- Картофель ранний — 27, 28, 29, 29, 30, 31 марта.
