Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Когда урожайные дни в марте 2026 — лунный посевной календарь

Когда урожайные дни в марте 2026 — лунный посевной календарь

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 09:29
Лунный посевной календарь на март 2026 — когда урожайные даты
Лунный посевной календарь на март 2026 года. Коллаж: Новини.LIVE

Именно в марте начинается огородный сезон, когда мы закладываем фундамент будущего урожая. Это время посева овощей, зелени и цветов, подкормки садовых культур и обрезки деревьев. А чтобы урожай был щедрым, стоит обратить внимание на фазы Луны. Ведь они влияют на рост растений, развитие корневой системы и устойчивость к болезням.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на март 2026 года, который подскажет самые благоприятные дни для огородных и садовых работ.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в марте 2026 года

  • Растущая Луна — с 1 по 2 марта;
  • Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;
  • Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 20 по 31 марта;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.

 

Фазы Луны в марте 2026 года
Влияние фаз Луны на растения. Коллаж: Новини.LIVE

Какие дни благоприятны для посева и посадки растений в марте 2026 года

Лучшие дни для работ в саду и на огороде: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 марта.

В эти даты можно сеять овощи, зелень и цветы на рассаду, работать в теплице, сеять холодостойкие культуры в открытый грунт. Также это благоприятные дни для ухода за комнатными растениями.

Неблагоприятные дни для работы в саду и на огороде в марте 2026 года

Не рекомендуется заниматься посевом и посадкой: 15, 20 марта.

Но в эти дни можно заняться другими, подготовительными работами:

  • перекопкой и удобрением почвы;
  • уходом за садовыми инструментами;
  • планированием дальнейших посадок.

Что и когда можно сеять в марте 2026 года

Посев огородных культур и цветов на рассаду:

  • Капуста поздняя — 7, 8, 15, 16, 19, 20 марта.
  • Кабачки и патиссоны — 1, 2, 3, 7, 8 марта.
  • Тыквы - 1, 2, 3, 7, 8 марта.
  • Цветы (астры, циннии) — 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 марта.
  • Бархатцы — 7, 8, 15, 16 марта.

Посев и посадка растений в теплице:

  • Томаты (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 марта.
  • Огурцы (посев семян) — 1, 2, 3, 19, 20 марта.
  • Перец (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 марта.
  • Баклажаны (высадка рассады) — 1, 2, 3, 7, 8 марта.
  • Редис ранний — 27, 28, 29 марта.
  • Салат и шпинат — 1, 2, 3, 19, 20 марта.

Холодостойкие культуры в открытый грунт:

  • Морковь — 27, 28, 29, 30, 31 марта.
  • Редис — 27, 28, 29, 30 марта.
  • Редька ранняя — 27, 28, 29 марта.
  • Петрушка и укроп — 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 марта.
  • Салат листовой — 1, 2, 3, 19, 20 марта.
  • Лук-севок — 27, 28, 29, 30 марта.
  • Чеснок яровой — 27, 28, 29 марта.
  • Горох и бобы — 1, 2, 3, 19, 20 марта.
  • Картофель ранний — 27, 28, 29, 29, 30, 31 марта.

Также делимся другими полезными новостями по огородничеству

В какие четыре даты стоит сеять баклажаны на рассаду, чтобы точно получить щедрый урожай овоща.

Когда сеять сладкий перец на рассаду и от чего зависят сроки.

Как можно проверить семена огурцов на всхожесть с помощью простого теста с солью.

урожай овощи растения цветы март лунный календарь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации