Україна
Дом и огород Эти два сорта томатов не боятся капризов погоды — что посадить

Эти два сорта томатов не боятся капризов погоды — что посадить

Дата публикации 25 февраля 2026 20:00
Какие сорта томатов можно посадить в 2026 году — не боятся жары и холода
Сорта томатов для посева в 2026 году. Коллаж: Новини.LIVE

Погода в Украине может быть капризной и непредсказуемой. Из-за чего огородники все чаще ищут закаленные сорта овощей, которые не боятся перепадов температур. Среди томатов в 2026 году нашлось два фаворита — они не боятся ни жары, ни холода.

Новини.LIVE рассказывает, что это за сорта и каковы их особенности.

Читайте также:
Томат "Кибиц"

Томат Кибиц — это раннеспелый детерминантный сорт, который давно заслужил репутацию "рабочей лошадки" на огороде, ведь он стабильно растет даже в пасмурную погоду. Помидоры сливовидной формы, плотные, с насыщенным красным цветом. Они хорошо переносят транспортировку и подходят для консервации.

Главные особенности сорта:

  1. Растение компактное, невысокое, с крепким стеблем.
  2. Рассада не вытягивается даже при недостатке света и низких температурах.
  3. После высадки в открытый грунт куст быстро адаптируется и не останавливается в росте.
  4. Хорошо переносит кратковременную засуху и резкие температурные колебания.
  5. Плоды формируются рано — уже в начале лета можно получить первый урожай.
Томат "Де Барао" красный гигант

Это позднеспелый индетерминантный высокоурожайный томат. Известен своей устойчивостью к жаре и колебаниям температуры. Можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Сезон сбора урожая возможен до поздней осени.

Плотные плоды сливообразной формы вырастают массой 150-300 г и имеют насыщенный красный цвет, сладкий вкус и сочность. Идеальны для консервации, засолки и салатов.

Почему стоит посадить именно этот сорт:

  1. Растения имеют сильную корневую систему, что помогает им переносить как жару, так и перепады температуры в течение сезона.
  2. Эти кусты менее прихотливы к уходу, а их листья защищают плоды от солнца.
  3. Сорт устойчив к распространенным заболеваниям томатов, в частности фитофторозу.
  4. Продолжает расти и плодоносить волнами, что обеспечивает стабильный сбор в течение всего сезона.

Важно: поскольку это индетерминантный сорт, ему обязательно нужны подвязывание и формирование. Опора должна быть надежной.

Почему стоит посадить оба сорта в 2026 году

Опытные огородники советуют не полагаться на один сорт, даже если он хорошо зарекомендовал себя. Лучше всего комбинировать несколько сортов, например, ранний "Кибиц" с позднеспелым "Де Барао". Так можно растянуть период плодоношения и минимизировать риски. Но не сажайте их рядом на одной грядке, чтобы обеспечить растениям достаточное освещение, лучшую вентиляцию и уменьшить риск грибковых болезней.

Предлагаем другие интересные новости, которые подскажут, что посеять в 2026 году

Какой устойчивый к перепадам температур сладкий перец можно посадить.

Какие сорта ранней капусты подарят большой и сочный урожай уже в конце весны.

Какой ранний сорт кабачков подарит урожай в мае.

растения советы помидор томат сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
