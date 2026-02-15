Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Помидоры будут огромные — что заложить в лунку перед высадкой

Помидоры будут огромные — что заложить в лунку перед высадкой

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 16:54
Что класть в лунку при посадке томатов - лучшие добавки для сильных растений и урожая
Помидоры растут на огороде. Фото: Pinterest

Правильно подготовленная лунка определяет, насколько быстро приживется рассада томатов и каким будет будущий урожай. Есть простые добавки, которые укрепляют корни с первых дней и помогают растениям расти здоровыми и устойчивыми.

Новини.LIVE рассказывает, какие компоненты стоит класть в лунку при посадке томатов, чтобы повысить устойчивость растений и обеспечить им питательный старт.

Реклама
Читайте также:

Питательная основа: перегной и минералы

Перегной обеспечивает почву питательными веществами и делает томаты более устойчивыми к перепадам температур. На участках с кислым грунтом стоит добавлять известь для нейтрализации кислотности. Такой состав создает оптимальную среду для корней, что позволяет рассаде быстрее приживаться после высадки.

Дрожжевой раствор для быстрого старта

Перед высадкой лунки поливают дрожжевым раствором:

  • 10 г дрожжей на 10 л воды;
  • по одному поливу на каждую лунку.

Такой состав активирует корнеобразование и пробуждает микрофлору почвы.

Древесная зола — источник калия

В золе много калия, необходимого для формирования крепких плодов. В лунку всыпают около 100 г, присыпая сверху почвой, а остатки золы можно распределить вокруг растений. Зола также слегка обеззараживает почву и снижает ее кислотность, что дополнительно защищает томаты от корневых гнилей и слабой завязи.

Защита и подкормка натуральными добавками

Луковая шелуха работает как природный антисептик и отпугивает вредителей. Измельченная яичная скорлупа обогащает почву кальцием и предотвращает подгнивание завязей. Такие добавки укрепляют растения с момента посадки.

Мы уже писали о том, почему нельзя косить газон в феврале и когда безопасно проводить первую весеннюю стрижку.

Ранее объясняли то, где держать спатифиллум, чтобы обеспечить ему длительное и регулярное цветение в течение года.

Подробнее рассказывали о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.

урожай растения советы огород помидоры томат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации