Что класть в лунку при посадке томатов - лучшие добавки для сильных растений и урожая

Помидоры растут на огороде. Фото: Pinterest

Правильно подготовленная лунка определяет, насколько быстро приживется рассада томатов и каким будет будущий урожай. Есть простые добавки, которые укрепляют корни с первых дней и помогают растениям расти здоровыми и устойчивыми.

Новини.LIVE рассказывает, какие компоненты стоит класть в лунку при посадке томатов, чтобы повысить устойчивость растений и обеспечить им питательный старт.

Реклама

Читайте также:

Питательная основа: перегной и минералы

Перегной обеспечивает почву питательными веществами и делает томаты более устойчивыми к перепадам температур. На участках с кислым грунтом стоит добавлять известь для нейтрализации кислотности. Такой состав создает оптимальную среду для корней, что позволяет рассаде быстрее приживаться после высадки.

Дрожжевой раствор для быстрого старта

Перед высадкой лунки поливают дрожжевым раствором:

10 г дрожжей на 10 л воды;

по одному поливу на каждую лунку.

Такой состав активирует корнеобразование и пробуждает микрофлору почвы.

Древесная зола — источник калия

В золе много калия, необходимого для формирования крепких плодов. В лунку всыпают около 100 г, присыпая сверху почвой, а остатки золы можно распределить вокруг растений. Зола также слегка обеззараживает почву и снижает ее кислотность, что дополнительно защищает томаты от корневых гнилей и слабой завязи.

Защита и подкормка натуральными добавками

Луковая шелуха работает как природный антисептик и отпугивает вредителей. Измельченная яичная скорлупа обогащает почву кальцием и предотвращает подгнивание завязей. Такие добавки укрепляют растения с момента посадки.

Мы уже писали о том, почему нельзя косить газон в феврале и когда безопасно проводить первую весеннюю стрижку.

Ранее объясняли то, где держать спатифиллум, чтобы обеспечить ему длительное и регулярное цветение в течение года.

Подробнее рассказывали о том, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.