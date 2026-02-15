Що класти в лунку під час посадки томатів - найкращі добавки для сильних рослин і врожаю

Помідори ростуть на городі. Фото: Pinterest

Правильно підготовлена лунка визначає, наскільки швидко приживеться розсада томатів і яким буде майбутній урожай. Є прості добавки, які зміцнюють коріння з перших днів і допомагають рослинам рости здоровими та стійкими.

Новини.LIVE розповідає, які компоненти варто класти в лунку під час посадки томатів, щоб підвищити стійкість рослин і забезпечити їм поживний старт.

Живильна основа: перегній і мінерали

Перегній забезпечує ґрунт поживними речовинами й робить томати стійкішими до перепадів температур. На ділянках із кислим ґрунтом варто додавати вапно для нейтралізації кислотності. Такий склад створює оптимальне середовище для коренів, що дозволяє розсаді швидше приживатися після висадки.

Дріжджовий розчин для швидкого старту

Перед висадкою лунки поливають дріжджовим розчином:

10 г дріжджів на 10 л води;

по одному поливу на кожну лунку.

Такий склад активує коренеутворення й пробуджує мікрофлору ґрунту.

Деревний попіл — джерело калію

У попелі багато калію, необхідного для формування міцних плодів. У лунку всипають близько 100 г, присипаючи зверху ґрунтом, а залишки попелу можна розподілити навколо рослин. Попіл також злегка знезаражує ґрунт і знижує його кислотність, що додатково захищає томати від кореневих гнилей та слабкої зав’язі.

Захист і підживлення натуральними добавками

Лушпиння цибулі працює як природний антисептик і відлякує шкідників. Подрібнена яєчна шкаралупа збагачує ґрунт кальцієм та запобігає підгниванню зав’язей. Такі добавки зміцнюють рослини з моменту посадки.

