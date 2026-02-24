Какую раннюю капусту посеять в 2026 году — самые урожайны сорта

Посев ранней капусты на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Один из первых овощей, который дозревает на грядке — ранняя капуста. Однако, чтобы получить сочные и хрустящие плоды, нужно сперва выбрать правильный сорт для посева.

Новини.LIVE делится тремя проверенными гибридами, которые имеют высокую всхожесть, формируют плотные кочаны и хорошо переносят весенние перепады температур.

Три ранних гибрида капусты, которые гарантированно дадут хороший урожай

1. Зариссима F1

Зариссима F1 — один из самых популярных ранних гибридов, который ценят за предсказуемый результат. Основные характеристики:

срок созревания от высадки рассады до формирования кочана — около 60-65 дней;

масса кочана — 1-2 кг;

форма — круглая, компактная;

структура — плотная, с тонкими сочными листьями.

2. Парел F1

Это также известный ультраранний гибрид, который зарекомендовал себя стабильными урожаями и вкусовыми качествами кочанов. Первые плоды можно получить уже в конце мая или в начале июня.

Основные характеристики:

срок созревания — 55-60 дней;

масса кочана — 0,8-1,5 кг;

компактная розетка;

нежные, светло-зеленые листья;

сладкий вкус и сочность.

3. Этма F1

Современный гибрид, который быстро созревает и дарит свободные и сочные початки. Гибрид подходит для тех, кто стремится получить максимально раннюю и качественную продукцию без потери вкусовых свойств.

Основные характеристики:

срок созревания — около 58-62 дней;

масса кочана — 1-2 кг;

ровная округлая форма;

плотная внутренняя структура.

Почему стоит выбирать гибриды F1

Ранняя белокочанная капуста созревает максимально быстро — 55-65 дней от посадки рассады до сбора урожая. Поэтому, первые плоды можно получить уже в начале лета. Но из-за стремительного развития растение не успевает компенсировать ошибки агротехники или слабость семян. Гибриды F1 проходят селекционный контроль и отличаются:

стабильными всходами;

качественным формированием початков;

устойчивостью к растрескиванию;

лучшей адаптацией к температурным колебаниям весной.

