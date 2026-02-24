Видео
Україна
Видео

Эти сорта ранней капусты не подведут — что посадить в 2026 году

Эти сорта ранней капусты не подведут — что посадить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 19:49
Какую раннюю капусту посеять в 2026 году — самые урожайны сорта
Посев ранней капусты на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Один из первых овощей, который дозревает на грядке — ранняя капуста. Однако, чтобы получить сочные и хрустящие плоды, нужно сперва выбрать правильный сорт для посева.

Новини.LIVE делится тремя проверенными гибридами, которые имеют высокую всхожесть, формируют плотные кочаны и хорошо переносят весенние перепады температур.

Читайте также:

Три ранних гибрида капусты, которые гарантированно дадут хороший урожай

1. Зариссима F1

Зариссима F1 — один из самых популярных ранних гибридов, который ценят за предсказуемый результат. Основные характеристики:

  • срок созревания от высадки рассады до формирования кочана — около 60-65 дней;
  • масса кочана — 1-2 кг;
  • форма — круглая, компактная;
  • структура — плотная, с тонкими сочными листьями.

2. Парел F1

Это также известный ультраранний гибрид, который зарекомендовал себя стабильными урожаями и вкусовыми качествами кочанов. Первые плоды можно получить уже в конце мая или в начале июня.

Основные характеристики:

  • срок созревания — 55-60 дней;
  • масса кочана — 0,8-1,5 кг;
  • компактная розетка;
  • нежные, светло-зеленые листья;
  • сладкий вкус и сочность.

3. Этма F1

Современный гибрид, который быстро созревает и дарит свободные и сочные початки. Гибрид подходит для тех, кто стремится получить максимально раннюю и качественную продукцию без потери вкусовых свойств.

Основные характеристики:

  • срок созревания — около 58-62 дней;
  • масса кочана — 1-2 кг;
  • ровная округлая форма;
  • плотная внутренняя структура.

Почему стоит выбирать гибриды F1

Ранняя белокочанная капуста созревает максимально быстро — 55-65 дней от посадки рассады до сбора урожая. Поэтому, первые плоды можно получить уже в начале лета. Но из-за стремительного развития растение не успевает компенсировать ошибки агротехники или слабость семян. Гибриды F1 проходят селекционный контроль и отличаются:

  • стабильными всходами;
  • качественным формированием початков;
  • устойчивостью к растрескиванию;
  • лучшей адаптацией к температурным колебаниям весной.
Обратите внимание на другие наши новости, которые подскажут, что посеять в 2026 году для щедрого урожая:

овощи советы капуста огород сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
