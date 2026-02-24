Какую раннюю капусту посеять в 2026 году — самые урожайны сорта

Эти сорта ранней капусты не подведут — что посадить в 2026 году
Один из первых овощей, который дозревает на грядке — ранняя капуста. Однако, чтобы получить сочные и хрустящие плоды, нужно сперва выбрать правильный сорт для посева.
Новини.LIVE делится тремя проверенными гибридами, которые имеют высокую всхожесть, формируют плотные кочаны и хорошо переносят весенние перепады температур.
Три ранних гибрида капусты, которые гарантированно дадут хороший урожай
1. Зариссима F1
Зариссима F1 — один из самых популярных ранних гибридов, который ценят за предсказуемый результат. Основные характеристики:
- срок созревания от высадки рассады до формирования кочана — около 60-65 дней;
- масса кочана — 1-2 кг;
- форма — круглая, компактная;
- структура — плотная, с тонкими сочными листьями.
2. Парел F1
Это также известный ультраранний гибрид, который зарекомендовал себя стабильными урожаями и вкусовыми качествами кочанов. Первые плоды можно получить уже в конце мая или в начале июня.
Основные характеристики:
- срок созревания — 55-60 дней;
- масса кочана — 0,8-1,5 кг;
- компактная розетка;
- нежные, светло-зеленые листья;
- сладкий вкус и сочность.
3. Этма F1
Современный гибрид, который быстро созревает и дарит свободные и сочные початки. Гибрид подходит для тех, кто стремится получить максимально раннюю и качественную продукцию без потери вкусовых свойств.
Основные характеристики:
- срок созревания — около 58-62 дней;
- масса кочана — 1-2 кг;
- ровная округлая форма;
- плотная внутренняя структура.
Почему стоит выбирать гибриды F1
Ранняя белокочанная капуста созревает максимально быстро — 55-65 дней от посадки рассады до сбора урожая. Поэтому, первые плоды можно получить уже в начале лета. Но из-за стремительного развития растение не успевает компенсировать ошибки агротехники или слабость семян. Гибриды F1 проходят селекционный контроль и отличаются:
- стабильными всходами;
- качественным формированием початков;
- устойчивостью к растрескиванию;
- лучшей адаптацией к температурным колебаниям весной.
