Какие сорта капусты посадить на огороде в 2026 году для вкусной засолки

Квашеная капуста — невероятно вкусное и полезное блюдо. Многие украинцы самостоятельно засаливают капусту, но для этого нужно выбирать правильный сорт. Именно от него зависит, будет ли заготовка хрустящей, сочной и сладкой.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта капусты посадить на огороде в этом году, чтобы иметь идеальный овощ для засолки.

Какая капуста лучше всего подходит для засолки

Для квашения и маринования лучше всего подходят:

среднепоздние и поздние сорта;

капуста с плотными кочанами;

сорта с высоким содержанием природных сахаров;

растения с сочными, но крепкими листьями.

Именно такая капуста хорошо бродит, не размокает во время засолки и сохраняет приятный хруст.

Урожай капусты для засолки. Фото: depositphotos.com

ТОП-5 сортов капусты для засолки, которые стоит посадить в 2026 году

1. "Слава 1305"

Один из самых популярных сортов для домашних заготовок. Капуста этого сорта хорошо бродит и остается хрустящей после засолки. Основные характеристики:

вес кочанов: 3-5 кг;

плотная структура;

сочность;

идеальный баланс сахаров.

2. "Амагер 611"

Поздний сорт, который известен своей лежкостью и прочной структурой. Также это отличный вариант для тех, кто планирует делать большие запасы.

3. "Мегатон F1"

Современный гибрид с рекордными размерами кочанов. Этот сорт особенно популярен среди тех, кто готовит капусту в больших объемах. Особенности:

вес может достигать до 10 кг;

высокая урожайность;

сочные листья.

4. "Харьковская зимняя"

Отечественный сорт, проверенный годами. После засолки капуста остается ароматной и аппетитной. Преимущества:

очень хрустящие листья;

высокое содержание сахаров;

насыщенный вкус;

хорошая адаптация к климату Украины.

5. "Белорусская 455"

Классический сорт для традиционного квашения. Его еще часто называют эталонным для домашних заготовок. Основные преимущества:

стабильный урожай;

плотные кочаны;

превосходный вкус;

универсальность в использовании.

