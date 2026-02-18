Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ці сорти капусти ідеальні для засолювання — що варто посадити

Ці сорти капусти ідеальні для засолювання — що варто посадити

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 03:13
Які сорти капусти посадити на городі 2026 року для смачного засолювання
Посадка капусти на городі. Колаж: Новини.LIVE

Квашена капуста — неймовірно смачна та корисна страва. Багато українців самостійно засолюють капусту, але для цього потрібно обирати правильний сорт. Саме від нього залежить, чи буде заготовка хрумкою, соковитою та солодкою.

Новини.LIVE розповідає, які сорти капусти посадити на городі цьогоріч, щоб мати ідеальний овоч для засолювання.

Реклама
Читайте також:

Яка капуста найкраще підходить для засолювання

Для квашення та маринування найкраще підходять:

  • середньопізні та пізні сорти;
  • капуста з щільними качанами;
  • сорти з високим вмістом природних цукрів;
  • рослини з соковитим, але міцним листям.

Саме така капуста добре бродить, не розмокає під час засолювання та зберігає приємний хрускіт.

 

Яка капуста найкраще підходить для засолювання
Врожай капусти для засолювання. Фото: depositphotos.com

ТОП-5 сортів капусти для засолювання, які варто посадити у 2026 році

1. "Слава 1305"

Один із найпопулярніших сортів для домашніх заготовок. Капуста цього сорту добре бродить і залишається хрумкою після засолювання. Основні характеристики:

  • вага качанів: 3-5 кг;
  • щільна структура;
  • соковитість;
  • ідеальний баланс цукрів.

2. "Амагер 611"

Пізній сорт, який відомий своєю лежкістю та міцною структурою. Також це чудовий варіант для тих, хто планує робити великі запаси.

3. "Мегатон F1"

Сучасний гібрид з рекордними розмірами качанів. Цей сорт особливо популярний серед тих, хто готує капусту у великих об'ємах. Особливості:

  • вага може сягати до 10 кг;
  • висока врожайність;
  • соковите листя.

4. "Харківська зимова"

Вітчизняний сорт, перевірений роками. Після засолювання капуста залишається ароматною та апетитною. Переваги:

  • дуже хрумке листя;
  • високий вміст цукрів;
  • насичений смак;
  • хороша адаптація до клімату України.

5. "Білоруська 455"

Класичний сорт для традиційного квашення. Його ще часто називають еталонним для домашніх заготовок. Основні переваги:

  • стабільний урожай;
  • щільні качани;
  • чудовий смак;
  • універсальність у використанні.

Раніше ми розповідали, які сорти картоплі дають стабільний врожай за будь-яких погодних умов.

Нагадаємо, ми писали, які сорти огірків дають слабкий врожай.

Також ми ділилися, який сорт цибулі дає найбільший врожай за сезон.

поради капуста город квашена капуста сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації