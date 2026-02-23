Видео
Україна
Видео

Посадите этот сорт кабачков —щедрый урожай соберете уже в мае

Посадите этот сорт кабачков —щедрый урожай соберете уже в мае

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 19:49
Какой сорт кабачков посадить в 2026 году — щедрый урожай соберете в мае
Посев кабачков в грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Для любого дачника весна — это время, когда особенно хочется свежих и полезных овощей прямо со своей грядки. Уже в мае можно наслаждаться первыми огурцами, редисом, ароматной зеленью и, конечно же, молодыми кабачки. Важно лишь заранее подобрать подходящий сорт, который порадует ранним и богатым урожаем.

Новини.LIVE рассказывает, какой ультраранний сорт кабачков стоит посадить в этом сезоне, чтобы получить действительно щедрый урожай уже в конце весны.

Читайте также:

Лучший сорт кабачков 2026 — преимущества и особенности

Среди большого разнообразия сортов, опытные огородники выделяют Искандер F1 — ультраранний гибрид, обладающий высокой урожайностью.

Его главные преимущества:

  • ультраранний срок созревания — 35-40 дней от всходов;
  • стабильное плодоношение до первых заморозков;
  • высокая стрессоустойчивость — не боится перепадов температур и затяжных дождей. Хорошо адаптируется к климатическим условиям разных регионов Украины;
  • компактный куст, подходящий для небольших участков;
  • устойчивость к основным заболеваниям кабачков.

Особенности плодов:

  • светло-зеленый цвет кожуры;
  • тонкая кожура;
  • белая мякоть;
  • длина зрелого плода 18-20 см;
  • вес около 500-600 г.

Искандер F1 универсален в использовании:

  • идеален для жарки и запекания;
  • подходит для приготовления кабачковой икры;
  • прекрасно подходит для консервирования;
  • хорошо переносит замораживание.

Они долго не грубеют и сохраняют нежную мякоть даже при небольшом перерастании. А благодаря нежной текстуре и тонкой кожице плоды не требуют длительного приготовления и имеют деликатный вкус.

 

Лучший сорт кабачков 2026 — преимущества и особенности
Сорт кабачка Искандер F1. Фото: agroretail.com.ua

Когда сеять кабачки, чтобы собрать урожай в мае

Чтобы получить первые кабачки уже в мае, важно правильно рассчитать сроки посева. Первый вариант — посеять на рассаду. Наилучшие сроки конец марта или первые числа апреля. Рассаду выращивают в отдельных стаканчиках, ведь кабачки не любят пикировки. Оптимальный возраст растений для высадки — 20-25 дней. Главное — не передержать, чтобы не травмировать корневую систему.

Второй вариант — сеять в теплице или под агроволокно. Тогда также это можно делать уже в марте-апреле. Или же еще третий вариант — прямой посев в грунт, когда земля прогреется от +12 до +14°C.

Особенности выращивания сорта Искандер F1 для большого урожая

Чтобы Искандер F1 показал максимум потенциала, придерживайтесь нескольких правил:

  1. Выбирайте солнечный участок с плодородной, рыхлой почвой.
  2. Придерживайтесь схемы посадки — не менее 60-70 см между растениями.
  3. Регулярно поливайте теплой водой под корень.
  4. Подкармливайте комплексными удобрениями с акцентом на калий во время цветения.
  5. Снимайте плоды молодыми — это стимулирует формирование новых завязей.

Ранее мы рассказывали, какие сладкие сорта огурцов огородники выбирают в этом сезоне, чтобы получить здоровый и большой урожай.

Напомним, мы писали, какие холодостойкие овощи и зелень можно сеять в открытый грунт уже в феврале-марте, чтобы успеть собрать два урожая за сезон.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
