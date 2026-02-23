Какой сорт кабачков посадить в 2026 году — щедрый урожай соберете в мае

Посадите этот сорт кабачков —щедрый урожай соберете уже в мае
Для любого дачника весна — это время, когда особенно хочется свежих и полезных овощей прямо со своей грядки. Уже в мае можно наслаждаться первыми огурцами, редисом, ароматной зеленью и, конечно же, молодыми кабачки. Важно лишь заранее подобрать подходящий сорт, который порадует ранним и богатым урожаем.
Новини.LIVE рассказывает, какой ультраранний сорт кабачков стоит посадить в этом сезоне, чтобы получить действительно щедрый урожай уже в конце весны.
Лучший сорт кабачков 2026 — преимущества и особенности
Среди большого разнообразия сортов, опытные огородники выделяют Искандер F1 — ультраранний гибрид, обладающий высокой урожайностью.
Его главные преимущества:
- ультраранний срок созревания — 35-40 дней от всходов;
- стабильное плодоношение до первых заморозков;
- высокая стрессоустойчивость — не боится перепадов температур и затяжных дождей. Хорошо адаптируется к климатическим условиям разных регионов Украины;
- компактный куст, подходящий для небольших участков;
- устойчивость к основным заболеваниям кабачков.
Особенности плодов:
- светло-зеленый цвет кожуры;
- тонкая кожура;
- белая мякоть;
- длина зрелого плода 18-20 см;
- вес около 500-600 г.
Искандер F1 универсален в использовании:
- идеален для жарки и запекания;
- подходит для приготовления кабачковой икры;
- прекрасно подходит для консервирования;
- хорошо переносит замораживание.
Они долго не грубеют и сохраняют нежную мякоть даже при небольшом перерастании. А благодаря нежной текстуре и тонкой кожице плоды не требуют длительного приготовления и имеют деликатный вкус.
Когда сеять кабачки, чтобы собрать урожай в мае
Чтобы получить первые кабачки уже в мае, важно правильно рассчитать сроки посева. Первый вариант — посеять на рассаду. Наилучшие сроки конец марта или первые числа апреля. Рассаду выращивают в отдельных стаканчиках, ведь кабачки не любят пикировки. Оптимальный возраст растений для высадки — 20-25 дней. Главное — не передержать, чтобы не травмировать корневую систему.
Второй вариант — сеять в теплице или под агроволокно. Тогда также это можно делать уже в марте-апреле. Или же еще третий вариант — прямой посев в грунт, когда земля прогреется от +12 до +14°C.
Особенности выращивания сорта Искандер F1 для большого урожая
Чтобы Искандер F1 показал максимум потенциала, придерживайтесь нескольких правил:
- Выбирайте солнечный участок с плодородной, рыхлой почвой.
- Придерживайтесь схемы посадки — не менее 60-70 см между растениями.
- Регулярно поливайте теплой водой под корень.
- Подкармливайте комплексными удобрениями с акцентом на калий во время цветения.
- Снимайте плоды молодыми — это стимулирует формирование новых завязей.
Ранее мы рассказывали, какие сладкие сорта огурцов огородники выбирают в этом сезоне, чтобы получить здоровый и большой урожай.
Напомним, мы писали, какие холодостойкие овощи и зелень можно сеять в открытый грунт уже в феврале-марте, чтобы успеть собрать два урожая за сезон.
Читайте Новини.LIVE!