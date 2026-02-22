Какие овощи и зелень можно посадить в грунт в феврале 2026 — список и советы

Посадка растений в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Именно февраль становится стартом нового огородного сезона. Ведь несмотря на морозы и снег, есть целый ряд холодостойких культур, которые можно высевать в открытый грунт под укрытие. Эти овощи и зелень до мая подарят первые витамины.

Новини.LIVE со ссылкой на Homes and Gardens рассказывает, какие овощи и зелень подходят для февральских посевов в открытый грунт.

Как подготовиться к посеву растений в феврале

Важно сначала подготовить почву. Для этого за 1-2 недели до посева перекопайте и разрыхлите землю, установите укрытие, чтобы почва прогрелась. Для этого подойдут холодные парники, дуги с агроволокном или мини-теплицы из пластиковых бутылок или бутылей. Чтобы обогатить землю питательными веществами, используйте легкий компост вместо свежего навоза.

Если ожидаются морозы ниже -5°C, стоит дополнительно накрывать посевы двойным слоем агроволокна. Также выбирайте солнечные, защищенные от ветра участки. Регулярно проветривайте укрытие во время оттепелей.

Посев под укрытие дает несколько преимуществ:

почва прогревается быстрее;

семена защищены от избыточной влаги и резких заморозков;

всходы меньше повреждаются вредителями;

в феврале почва долго сохраняет влагу, поэтому растения не нуждаются в поливе.

Правильная подготовка почвы и минимальная защита от холода позволяют получить первую зелень и овощи уже в апреле-мае.

Посев растения в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Семь растений, которые можно посадить в грунт в феврале

1. Салат листовой

Один из лучших вариантов для раннего старта. Выбирайте маслянистые или листовые сорта — они быстро растут и выдерживают прохладу. Обязательно перед посевом тщательно разрыхлите землю и уберите сорняки. Семена высевайте на глубину до 1 см. А в теплые дни проветривайте укрытие.

2. Руккола

Быстрая, неприхотливая и богатая витаминами культура. От посева до сбора проходит примерно 3-4 недели, поэтому первую зелень можно срезать уже в марте-апреле.

Что важно:

сеять лучше сразу в грунт, без пересадки;

глубина заделки — до 1 см;

регулярно проветривайте укрытие, чтобы избежать грибковых болезней.

3. Морковь ранних сортов

Февральский посев позволяет получить сладкую молодую морковь уже в конце мая. Рекомендации по посеву и уходу:

выбирайте раннеспелые сорта;

удалите камни из почвы, чтобы корнеплоды росли ровными;

не используйте свежий навоз — он стимулирует рост ботвы, а не плода;

соблюдайте расстояние 3-4 см между растениями после прореживания.

4. Редис

Абсолютный рекордсмен по скорости роста. Всходит менее чем за неделю даже в прохладной почве. Уже через 5-6 недель после февральского посева можно собирать первые сочные корнеплоды. Как сеять:

глубина — около 1 см;

расстояние между семенами - 2-3 см;

регулярный полив без застоя воды.

5. Бобы

Культура хорошо переносит низкие температуры и прорастает уже при +5°C. Ранний старт позволяет получить урожай на месяц раньше обычных сроков. В северных и центральных регионах Украины лучше высевать бобы в глубокие контейнеры в холодном парнике, а через 4-6 недель пересаживать в открытый грунт. Это уменьшает риск загнивания семян в холодной земле.

6. Горох

Еще одна холодостойкая культура, которую можно высевать в феврале под укрытие. В случае мягкой весны первые стручки появятся уже в мае. Сейте в биоразлагаемые стаканчики или втулки от туалетной бумаги — так корни не травмируются при пересадке. Глубина посева - 3-4 см.

7. Лук на перо

Зеленый лук прекрасно прорастает под агроволокном, собирать зелень можно уже в апреле. Основные правила:

высевать в неглубокие борозды;

расстояние между растениями - около 5 см.

избегать переувлажнения.

