Как можно использовать втулки от туалетной бумаги на огороде — интересный лайфхак

Как использовать втулки на огороде — несколько полезных применений
Обычно, втулки от туалетной бумаги просто идут в мусорку. Но на самом деле этот, на первый взгляд ненужный предмет, особенно полезен для садоводов и огородников. Эти картонные трубки имеют немало практических применений, особенно зимой и в начале весны, когда идет подготовка к новому сезону.
Новини.LIVE со ссылкой на Express рассказывает, как использовать втулки на огороде с максимальной пользой.
Почему картонные втулки не стоит выбрасывать
Втулки изготовлены из тонкого картона, который легко разлагается в почве. Они:
- экологичны и безопасны для растений;
- хорошо пропускают влагу;
- постепенно перегнивают;
- обогащают почву органикой.
Благодаря этим свойствам их можно применять для выращивания рассады, борьбы с сорняками и улучшения почвы.
Как использовать втулки в компосте
Один из самых простых способов — добавить втулки в компостную кучу. Картон быстро разлагается, привлекает дождевых червей и помогает создать качественный питательный компост.
Как это работает:
- измельчите или поломайте трубки;
- положите в компост вместе с кухонными отходами и растительными остатками;
- чередуйте с другими органическими слоями.
Как сделать из втулок горшки для рассады
Втулки идеально подходят для выращивания молодых растений на начальном этапе.
Как сделать стаканчики:
- поставьте втулку вертикально;
- при необходимости слегка подрежьте край;
- наполните почвой;
- высейте семена.
Когда рассада подрастет, ее можно высаживать прямо с картонной основой в грунт или больший горшок.
Преимущества метода:
- не нужно пересаживать растение отдельно;
- корни не травмируются;
- втулка постепенно растворяется в земле.
Как защити огород от сорняков с помощью картона
Втулки можно использовать как естественный барьер против сорняков. Для этого:
- разрежьте трубку вдоль;
- разложите картон на поверхности почвы;
- накройте землей или мульчей.
Такой слой:
- блокирует прорастание сорняков;
- удерживает влагу;
- постепенно перегнивает.
Метод особенно полезен при создании новых грядок.
Как защитить растения от морозов с помощью втулок
В холодный период картон помогает защитить растения от заморозков. Как применять:
- выложите втулки вокруг корней;
- закопайте под грядками;
- используйте как дополнительный мульчирующий слой.
Они удерживают тепло и уменьшают риск повреждения корневой системы во время резких похолоданий.
Как защитить рассаду от вредителей с помощью втулок
Втулки могут стать простыми защитными "воротничками" для молодых растений. Способ использования:
- оденьте втулку вокруг стебля;
- немного углубите ее в почву.
Это помогает:
- защитить от слизней и улиток;
- предотвратить повреждение ростков;
- направить рост растения вверх.
