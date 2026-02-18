Как можно использовать втулки от туалетной бумаги на огороде — интересный лайфхак

Использование втулок на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Обычно, втулки от туалетной бумаги просто идут в мусорку. Но на самом деле этот, на первый взгляд ненужный предмет, особенно полезен для садоводов и огородников. Эти картонные трубки имеют немало практических применений, особенно зимой и в начале весны, когда идет подготовка к новому сезону.

Новини.LIVE со ссылкой на Express рассказывает, как использовать втулки на огороде с максимальной пользой.

Почему картонные втулки не стоит выбрасывать

Втулки изготовлены из тонкого картона, который легко разлагается в почве. Они:

экологичны и безопасны для растений;

хорошо пропускают влагу;

постепенно перегнивают;

обогащают почву органикой.

Благодаря этим свойствам их можно применять для выращивания рассады, борьбы с сорняками и улучшения почвы.

Как использовать втулки в компосте

Один из самых простых способов — добавить втулки в компостную кучу. Картон быстро разлагается, привлекает дождевых червей и помогает создать качественный питательный компост.

Как это работает:

измельчите или поломайте трубки;

положите в компост вместе с кухонными отходами и растительными остатками;

чередуйте с другими органическими слоями.

Женщина использует туалетные втулки. Фото: АІ

Как сделать из втулок горшки для рассады

Втулки идеально подходят для выращивания молодых растений на начальном этапе.

Как сделать стаканчики:

поставьте втулку вертикально;

при необходимости слегка подрежьте край;

наполните почвой;

высейте семена.

Когда рассада подрастет, ее можно высаживать прямо с картонной основой в грунт или больший горшок.

Преимущества метода:

не нужно пересаживать растение отдельно;

корни не травмируются;

втулка постепенно растворяется в земле.

Горшки для рассады из втулок. Фото: shutterstock.com

Как защити огород от сорняков с помощью картона

Втулки можно использовать как естественный барьер против сорняков. Для этого:

разрежьте трубку вдоль;

разложите картон на поверхности почвы;

накройте землей или мульчей.

Такой слой:

блокирует прорастание сорняков;

удерживает влагу;

постепенно перегнивает.

Метод особенно полезен при создании новых грядок.

Как защитить растения от морозов с помощью втулок

В холодный период картон помогает защитить растения от заморозков. Как применять:

выложите втулки вокруг корней;

закопайте под грядками;

используйте как дополнительный мульчирующий слой.

Они удерживают тепло и уменьшают риск повреждения корневой системы во время резких похолоданий.

Как защитить рассаду от вредителей с помощью втулок

Втулки могут стать простыми защитными "воротничками" для молодых растений. Способ использования:

оденьте втулку вокруг стебля;

немного углубите ее в почву.

Это помогает:

защитить от слизней и улиток;

предотвратить повреждение ростков;

направить рост растения вверх.

