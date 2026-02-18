Видео
Как использовать втулки на огороде — несколько полезных применений

Как использовать втулки на огороде — несколько полезных применений


Дата публикации 18 февраля 2026 12:22
Как можно использовать втулки от туалетной бумаги на огороде — интересный лайфхак
Использование втулок на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Обычно, втулки от туалетной бумаги просто идут в мусорку. Но на самом деле этот, на первый взгляд ненужный предмет, особенно полезен для садоводов и огородников. Эти картонные трубки имеют немало практических применений, особенно зимой и в начале весны, когда идет подготовка к новому сезону.

Новини.LIVE со ссылкой на Express рассказывает, как использовать втулки на огороде с максимальной пользой.

Читайте также:

Почему картонные втулки не стоит выбрасывать

Втулки изготовлены из тонкого картона, который легко разлагается в почве. Они:

  • экологичны и безопасны для растений;
  • хорошо пропускают влагу;
  • постепенно перегнивают;
  • обогащают почву органикой.

Благодаря этим свойствам их можно применять для выращивания рассады, борьбы с сорняками и улучшения почвы.

Как использовать втулки в компосте

Один из самых простых способов — добавить втулки в компостную кучу. Картон быстро разлагается, привлекает дождевых червей и помогает создать качественный питательный компост.

Как это работает:

  • измельчите или поломайте трубки;
  • положите в компост вместе с кухонными отходами и растительными остатками;
  • чередуйте с другими органическими слоями.

 

Як використати втулки від туалетного паперу у компості
Женщина использует туалетные втулки. Фото: АІ

Как сделать из втулок горшки для рассады

Втулки идеально подходят для выращивания молодых растений на начальном этапе.

Как сделать стаканчики:

  • поставьте втулку вертикально;
  • при необходимости слегка подрежьте край;
  • наполните почвой;
  • высейте семена.

Когда рассада подрастет, ее можно высаживать прямо с картонной основой в грунт или больший горшок.

Преимущества метода:

  • не нужно пересаживать растение отдельно;
  • корни не травмируются;
  • втулка постепенно растворяется в земле.

 

Як зробити з втулок горщики для розсади
Горшки для рассады из втулок. Фото: shutterstock.com

Как защити огород от сорняков с помощью картона

Втулки можно использовать как естественный барьер против сорняков. Для этого:

  • разрежьте трубку вдоль;
  • разложите картон на поверхности почвы;
  • накройте землей или мульчей.

Такой слой:

  • блокирует прорастание сорняков;
  • удерживает влагу;
  • постепенно перегнивает.

Метод особенно полезен при создании новых грядок.

Как защитить растения от морозов с помощью втулок

В холодный период картон помогает защитить растения от заморозков. Как применять:

  • выложите втулки вокруг корней;
  • закопайте под грядками;
  • используйте как дополнительный мульчирующий слой.

Они удерживают тепло и уменьшают риск повреждения корневой системы во время резких похолоданий.

Как защитить рассаду от вредителей с помощью втулок

Втулки могут стать простыми защитными "воротничками" для молодых растений. Способ использования:

  • оденьте втулку вокруг стебля;
  • немного углубите ее в почву.

Это помогает:

  • защитить от слизней и улиток;
  • предотвратить повреждение ростков;
  • направить рост растения вверх.

Ранее мы писали, какие овощи можно сеять на рассаду уже в феврале.

Напомним, мы рассказывали, как защитить рассаду от мороза.

Также вам будет интересно узнать, как сделать питательное удобрение из пищевых остатков.

лайфхаки советы огород рассада втулки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
