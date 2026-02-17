Что сеять на рассаду в феврале 2026 для раннего урожая — перечень овощей

Посев овощей на рассаду. Фото: dreamstime.com

На улицах еще лежит снег, а у огородников и дачников уже есть работа. Именно с середины февраля многие овощи начинают сеять на рассаду, чтобы получить ранний урожай, а некоторые культуры успеть посадить и собрать дважды.

Новини.LIVE делится с вами советами агрономов, какие огородные культуры стоит высевать на рассаду уже сейчас.

Список культур, которые сеять на рассаду в феврале 2026 года

1. Сладкий перец

Сладкий перец имеет длительный вегетационный период, поэтому ранний посев — обязательное условие хорошего урожая. Если посеять семена сейчас, первый урожай можно собирать в конце мая. Но важно обеспечить дополнительное освещение рассаде.

2. Баклажаны

Баклажаны также растут довольно долго, поэтому без февральского посева получить ранний урожай почти невозможно. Чем раньше посеете — тем быстрее получите плоды.

3. Сельдерей

Сельдерей — универсальная культура, которая подходит для многих блюд и напитков. Его период созревания может длиться до 150 дней. Поэтому посев в феврале обеспечит полноценное развитие растения и позволит получить качественный урожай летом.

4. Ранние помидоры

Ранние сорта томатов позволяют собрать плоды уже в середине мая, особенно в тепличных условиях. Но этот овощ нуждается в хорошем освещении.

5. Ранняя капуста

Февраль подходит и для ранних сортов капусты. Весенняя влага и умеренное солнце создают идеальные условия для ее роста.

6. Салат и шпинат

Для теплиц в феврале стоит посеять салат-латук и шпинат. эти растения не требуют сложного ухода. А еще такие культуры растут очень быстро. Первый урожай появляется уже в апреле.

7. Морковь

В феврале также можно высевать морковь, если вы хотите получить два урожая за сезон.

