Главная Дом и огород Поспешите — эти овощи нужно сеять на рассаду уже в феврале 2026

Поспешите — эти овощи нужно сеять на рассаду уже в феврале 2026

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 16:54
Что сеять на рассаду в феврале 2026 для раннего урожая — перечень овощей
Посев овощей на рассаду. Фото: dreamstime.com

На улицах еще лежит снег, а у огородников и дачников уже есть работа. Именно с середины февраля многие овощи начинают сеять на рассаду, чтобы получить ранний урожай, а некоторые культуры успеть посадить и собрать дважды.

Новини.LIVE делится с вами советами агрономов, какие огородные культуры стоит высевать на рассаду уже сейчас.

Читайте также:

Список культур, которые сеять на рассаду в феврале 2026 года

1. Сладкий перец

Сладкий перец имеет длительный вегетационный период, поэтому ранний посев — обязательное условие хорошего урожая. Если посеять семена сейчас, первый урожай можно собирать в конце мая. Но важно обеспечить дополнительное освещение рассаде.

2. Баклажаны

Баклажаны также растут довольно долго, поэтому без февральского посева получить ранний урожай почти невозможно. Чем раньше посеете — тем быстрее получите плоды.

3. Сельдерей

Сельдерей — универсальная культура, которая подходит для многих блюд и напитков. Его период созревания может длиться до 150 дней. Поэтому посев в феврале обеспечит полноценное развитие растения и позволит получить качественный урожай летом.

4. Ранние помидоры

Ранние сорта томатов позволяют собрать плоды уже в середине мая, особенно в тепличных условиях. Но этот овощ нуждается в хорошем освещении.

5. Ранняя капуста

Февраль подходит и для ранних сортов капусты. Весенняя влага и умеренное солнце создают идеальные условия для ее роста.

6. Салат и шпинат

Для теплиц в феврале стоит посеять салат-латук и шпинат. эти растения не требуют сложного ухода. А еще такие культуры растут очень быстро. Первый урожай появляется уже в апреле.

7. Морковь

В феврале также можно высевать морковь, если вы хотите получить два урожая за сезон.

Ранее мы рассказывали, какой простой метод поможет пробудить старые семена.

Напомним, мы писали, какие цветы можно посеять уже в феврале.

Также мы делились, каким раствором можно подкармливать рассаду перца и томатов.

овощи растения февраль советы огород рассада
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
