Натуральная подкормка для рассады перцев и томатов - как укрепить стебли и остановить вытягивание

Перцы и томаты становятся плотными — вот чем стоит подкормить рассаду
В феврале рассада перцев и томатов часто вытягивается и слабеет, поэтому ей нужно своевременное укрепление. Простая домашняя подкормка помогает формировать крепкие стебли и предотвращает удлинение растений.
Новини.LIVE объясняет, как подкормить рассаду перца и томатов простым раствором для быстрого укрепления молодых растений.
Простая подкормка для крепкой рассады
Чтобы перцы и томаты не вытягивались, а формировали толстые и крепкие стебли, используют натуральный раствор на основе крахмала и молотого лаврового листа. Он подходит для молодой рассады в фазе 2-3 листьев.
Вам понадобится:
- 1 ч. л. молотого лаврового листа;
- 1 ч. л. крахмала;
- 1 стакан теплой воды (около 40 °C).
Как приготовить раствор
- Залить ингредиенты теплой водой.
- Настаивать 1 час.
- Процедить и развести водой до 1 литра.
Такой концентрат используют для полива под корень.
Почему это работает
Крахмал усиливает азотный и углеводный обмен, благодаря чему стебли становятся крепкими и хорошо держат форму, а лавровый лист обеспечивает естественную защиту от вредителей и грибковых болезней благодаря своим фитонцидам.
Когда применять
- Раз в 10-14 дней.
- Только по слегка влажной почве.
- При нормальной температуре, чтобы рассада не получила стресс.
После такой подкормки растения быстро укрепляются, давая ровную, здоровую и готовую к высадке рассаду.
Мы уже писали о том, какие пары растений не стоит сажать рядом и почему это вредит саду.
Ранее объясняли то, как ухаживать за комнатными цветами в холоде и каких ошибок избегать.
Подробнее рассказывали о том, как высадить крокусы для раннего цветения.
Читайте Новини.LIVE!