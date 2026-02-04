Видео
Главная Дом и огород Перцы и томаты становятся плотными — вот чем стоит подкормить рассаду

Перцы и томаты становятся плотными — вот чем стоит подкормить рассаду

Дата публикации 4 февраля 2026 01:13
Натуральная подкормка для рассады перцев и томатов - как укрепить стебли и остановить вытягивание
Огородник поливает рассаду в горшках. Фото: Depositphotos

В феврале рассада перцев и томатов часто вытягивается и слабеет, поэтому ей нужно своевременное укрепление. Простая домашняя подкормка помогает формировать крепкие стебли и предотвращает удлинение растений.

Новини.LIVE объясняет, как подкормить рассаду перца и томатов простым раствором для быстрого укрепления молодых растений.

Читайте также:

Простая подкормка для крепкой рассады

Чтобы перцы и томаты не вытягивались, а формировали толстые и крепкие стебли, используют натуральный раствор на основе крахмала и молотого лаврового листа. Он подходит для молодой рассады в фазе 2-3 листьев.

Вам понадобится:

  • 1 ч. л. молотого лаврового листа;
  • 1 ч. л. крахмала;
  • 1 стакан теплой воды (около 40 °C).

Как приготовить раствор

  1. Залить ингредиенты теплой водой.
  2. Настаивать 1 час.
  3. Процедить и развести водой до 1 литра.

Такой концентрат используют для полива под корень.

Почему это работает

Крахмал усиливает азотный и углеводный обмен, благодаря чему стебли становятся крепкими и хорошо держат форму, а лавровый лист обеспечивает естественную защиту от вредителей и грибковых болезней благодаря своим фитонцидам.

Когда применять

  • Раз в 10-14 дней.
  • Только по слегка влажной почве.
  • При нормальной температуре, чтобы рассада не получила стресс.

После такой подкормки растения быстро укрепляются, давая ровную, здоровую и готовую к высадке рассаду.

Мы уже писали о том, какие пары растений не стоит сажать рядом и почему это вредит саду.

Ранее объясняли то, как ухаживать за комнатными цветами в холоде и каких ошибок избегать.

Подробнее рассказывали о том, как высадить крокусы для раннего цветения.

удобрения советы рассада подкормка перец томат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
