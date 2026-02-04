Відео
Перці й томати стають щільними — ось чим варто підживити розсаду

Перці й томати стають щільними — ось чим варто підживити розсаду

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 01:13
Натуральне підживлення для розсади перців і томатів - як зміцнити стебла та зупинити витягування
Городник поливає розсаду у горщиках. Фото: Depositphotos

У лютому розсада перців і томатів часто витягується та слабшає, тому їй потрібне вчасне зміцнення. Проста домашня підживка допомагає формувати міцні стебла й запобігає подовженню рослин.

Новини.LIVE пояснює, як підживити розсаду перцю та томатів простим розчином для швидкого зміцнення молодих рослин.

Просте підживлення для міцної розсади

Щоб перці та томати не витягувалися, а формували товсті й міцні стебла, використовують натуральний розчин на основі крохмалю та меленого лаврового листа. Він підходить для молодої розсади у фазі 2-3 листків.

Вам знадобиться:

  • 1 ч. л. меленого лаврового листа;
  • 1 ч. л. крохмалю;
  • 1 склянка теплої води (близько 40 °C).

Як приготувати розчин

  1. Залити інгредієнти теплою водою.
  2. Настоювати 1 годину.
  3. Процідити й розвести водою до 1 літра.

Такий концентрат використовують для поливу під корінь.

Чому це працює

Крохмаль підсилює азотний та вуглеводний обмін, завдяки чому стебла стають міцними й добре тримають форму, а лавровий лист забезпечує природний захист від шкідників і грибкових хвороб завдяки своїм фітонцидам.

Коли застосовувати

  • Раз у 10-14 днів.
  • Тільки по злегка вологому ґрунту.
  • При нормальній температурі, щоб розсада не отримала стрес.

Після такого підживлення рослини швидко зміцнюються, даючи рівну, здорову та готову до висадки розсаду.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
