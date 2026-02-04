Натуральне підживлення для розсади перців і томатів - як зміцнити стебла та зупинити витягування

Городник поливає розсаду у горщиках. Фото: Depositphotos

У лютому розсада перців і томатів часто витягується та слабшає, тому їй потрібне вчасне зміцнення. Проста домашня підживка допомагає формувати міцні стебла й запобігає подовженню рослин.

Новини.LIVE пояснює, як підживити розсаду перцю та томатів простим розчином для швидкого зміцнення молодих рослин.

Просте підживлення для міцної розсади

Щоб перці та томати не витягувалися, а формували товсті й міцні стебла, використовують натуральний розчин на основі крохмалю та меленого лаврового листа. Він підходить для молодої розсади у фазі 2-3 листків.

Вам знадобиться:

1 ч. л. меленого лаврового листа;

1 ч. л. крохмалю;

1 склянка теплої води (близько 40 °C).

Як приготувати розчин

Залити інгредієнти теплою водою. Настоювати 1 годину. Процідити й розвести водою до 1 літра.

Такий концентрат використовують для поливу під корінь.

Чому це працює

Крохмаль підсилює азотний та вуглеводний обмін, завдяки чому стебла стають міцними й добре тримають форму, а лавровий лист забезпечує природний захист від шкідників і грибкових хвороб завдяки своїм фітонцидам.

Коли застосовувати

Раз у 10-14 днів.

Тільки по злегка вологому ґрунту.

При нормальній температурі, щоб розсада не отримала стрес.

Після такого підживлення рослини швидко зміцнюються, даючи рівну, здорову та готову до висадки розсаду.

