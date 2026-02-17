Що сіяти на розсаду у лютому 2026 для раннього врожаю — перелік овочів

Посів овочів на розсаду. Фото: dreamstime.com

На вулицях ще лежить сніг, а у городників та дачників вже є робота. Саме з середини лютого багато овочів починають сіяти на розсаду, щоб отримати ранній врожай, а деякі культури встигнути посадити та зібрати двічі.

Новини.LIVE ділиться з вами порадами агрономів, які городні культури варто висівати на розсаду вже зараз.

Список культур, які сіяти на розсаду у лютому 2026

1. Солодкий перець

Солодкий перець має тривалий вегетаційний період, тому ранній посів — обов'язкова умова гарного врожаю. Якщо посіяти насіння зараз, перший врожай можна збирати наприкінці травня. Але важливо забезпечити додаткове освітлення розсаді.

2. Баклажани

Баклажани також ростуть досить довго, тому без лютневого посіву отримати ранній урожай майже неможливо. Чим раніше посієте — тим швидше отримаєте плоди.

3. Селера

Селера — універсальна культура, яка підходить для багатьох страв і напоїв. Її період дозрівання може тривати до 150 днів. Тому посів у лютому забезпечить повноцінний розвиток рослини та дасть змогу отримати якісний урожай влітку.

4. Ранні помідори

Ранні сорти томатів дозволяють зібрати плоди вже в середині травня, особливо у тепличних умовах. Але цей овоч потребує гарного освітлення.

5. Рання капуста

Лютий підходить і для ранніх сортів капусти. Весняна волога та помірне сонце створюють ідеальні умови для її росту.

6. Салат і шпинат

Для теплиць у лютому варто посіяти салат-латук і шпинат. ці рослини не потребують складного догляду. А ще такі культури ростуть дуже швидко. Перший урожай з'являється вже у квітні.

7. Морква

У лютому також можна висівати моркву, якщо ви хочете отримати два врожаї за сезон.

