Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Поспішіть — ці овочі потрібно сіяти на розсаду вже в лютому 2026

Поспішіть — ці овочі потрібно сіяти на розсаду вже в лютому 2026

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 16:54
Що сіяти на розсаду у лютому 2026 для раннього врожаю — перелік овочів
Посів овочів на розсаду. Фото: dreamstime.com

На вулицях ще лежить сніг, а у городників та дачників вже є робота. Саме з середини лютого багато овочів починають сіяти на розсаду, щоб отримати ранній врожай, а деякі культури встигнути посадити та зібрати двічі.

Новини.LIVE ділиться з вами порадами агрономів, які городні культури варто висівати на розсаду вже зараз. 

Реклама
Читайте також:

Список культур, які сіяти на розсаду у лютому 2026

1. Солодкий перець

Солодкий перець має тривалий вегетаційний період, тому ранній посів — обов'язкова умова гарного врожаю. Якщо посіяти насіння зараз, перший врожай можна збирати наприкінці травня. Але важливо забезпечити додаткове освітлення розсаді.

2. Баклажани

Баклажани також ростуть досить довго, тому без лютневого посіву отримати ранній урожай майже неможливо. Чим раніше посієте — тим швидше отримаєте плоди.

3. Селера

Селера — універсальна культура, яка підходить для багатьох страв і напоїв. Її період дозрівання може тривати до 150 днів. Тому посів у лютому забезпечить повноцінний розвиток рослини та дасть змогу отримати якісний урожай влітку.

4. Ранні помідори

Ранні сорти томатів дозволяють зібрати плоди вже в середині травня, особливо у тепличних умовах. Але цей овоч потребує гарного освітлення.

5. Рання капуста

Лютий підходить і для ранніх сортів капусти. Весняна волога та помірне сонце створюють ідеальні умови для її росту.

6. Салат і шпинат

Для теплиць у лютому варто посіяти салат-латук і шпинат. ці рослини не потребують складного догляду. А ще такі культури ростуть дуже швидко. Перший урожай з'являється вже у квітні.

7. Морква

У лютому також можна висівати моркву, якщо ви хочете отримати два врожаї за сезон.

Раніше ми розповідали, який простий метод допоможе пробудити старе насіння.

Нагадаємо, ми писали, які квіти можна посіяти вже у лютому.

Також ми ділилися, яким розчином можна підживлювати розсаду перцю та томатів.

овочі рослини лютий поради город розсада
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації